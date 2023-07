Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 29 e domenica 30 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 29 LUGLIO



SANREMO



'Sanremo in Sport Estate 2023': a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-23.00. ‘Di là dal paesaggio’: mostra di due giovani artisti italiani Luca Boffi (Alberonero) e Jacopo Valenti curata da Vittorio Parisi. sale ‘Magazzino di Levante’ del Forte di Santa Tecla, fino al 30 luglio (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

18.00. ‘RDS Summer Festival’: musica live con Ana Mena, Francesca Michielin, Aaron, Cioffi, Gianmaria. Piazzale Carlo Dapporto, ingresso libero (più info)

18.30. Per la rassegna BiblioTecla, presentazione libro ‘Al mare non importa’ di Manuel Bova. Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con Massimo Spinetti (piano e voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00.’ Saturday Summer’: serata Karaoke con animazione a cura di Alex Penna. Loft estivo del Bahama Star in via Armea 61, info e prenotazioni 380 7098908 (tutti i sabato d’estate)



21.00. Per la rassegna teatro dialettale ‘Nini Sappia’, commedia dialettale dal titolo ‘La Rapina’ della Compagnia ‘I Mach fina lì’ di Saluzzo. Piazza Borea D’Olmo

23.30. ‘Bay Music Saturday’: serata di divertimento al ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte sotto le stelle con animazioni e performance ormai conosciute e apprezzate. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

10.30. ‘Quando la terra incontra il mare’: laboratorio di flower design con i professionisti di Federfiori per conoscere un’altra eccellenza della nostra Provincia, i fiori. A cura di Confcommercio Imperia. Infopoint ‘L’Approdo’ sul Molo lungo di Oneglia, info 337104 3629

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



18.00. ‘Imperia Cocktail Week’: evento unico nel suo genere che ha come obiettivo quello di far conoscere la qualità del bere miscelato che la città può offrire. Fino al 30 luglio (il programma e i locali partecipanti a questo link)



20.00. Serata all’insegna del buon cibo, buona birra, raffinati cocktails e tanta buona musica con Dj King Luca Aschero e balli sfrenati in compagnia delle scuole di ballo Academia de Baile. Campo dei Giuseppini a Borgo Fondura (ingresso + cena 12 euro bibite a parte), info e prenotazioni 388/8797931

21.00. ‘Antoon e Paolina - Storia di un amore segreto’: concerto spettacolo nella parrocchia di San Bernardo a Moltedo

21.00. ‘Omaggio a Douglas Sirk ed al cinema tedesco dell’esilio’: cineconcerto e proiezioni film. A cura dell’associazione Culturale FilmCaravan. Giardino del MACI - Museo d’Arte Contemporanea Imperia a Villa Faravelli (più info)

21.00. Musica sotto le Gru: concerto dei ‘TriTriTriTri’ con musica rock. Banchina Aicardi

22.00. ‘I Concerti delle Logge’ (21ª edizione): esibizione di Elena Baccariello al clarinetto con Davide Neri al sax alto e Nicolò de Maria al sax baritono. Logge di Santa Chiara a Porto Maurizio (biglietti acquistabili a questo link)



VENTIMIGLIA

9.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

9.30-12.00. ‘Salviamo una Vita’: evento di formazione organizzato dalla Croce Verde Intemelia, insieme alla Capitaneria di Porto e con il patrocinio del Comune di Ventimiglia. Stabilimento balneare 'Bagni San Giuseppe', partecipazione libera

18.00. Per ‘Non solo Spiaggia 2023’ (18ª edizione), Ico Ferrero presenta ‘L’amore e il pensiero negli animali e l’uomo’. Libro di Serge Voronoff per la prima volta tradotto in italiano. Dialoga con il curatore del libro il dott. Sergio Pallanca. A metà conferenza, sarà presentato il Gruppo ‘Life Power’ che opera a Grimaldi. Segue cena a base di cozze. Prenotazione obbligatoria al 339 2494912. SOMS, Via della Pace a Grimaldi Superiore



19.00. Per Albintimilium Theatrum fEst, visita Guidata all’Area Archeologica di Nervia

20.30. Per l’Agosto Medievale, raduno della Permissione: Corteo Storico partenza da Piazza Funtanin arrivo in Piazza della Cattedrale + Offerta del Cero in Cattedrale + Benedizione del Palio Marinaro. Città Medievale

21.00. Per Albintimilium Theatrum fEst, rappresentazione del ‘Don Chisciotte’ da Miguel De Cervantes con Tullio Solenghi e Corrado Bologna, Regia di Sergio Maifredi. Produzione Teatro Pubblico Ligure (a pagamento). Teatro Romano, info e prenotazioni 348 2624922 (acquisto biglietti online)

21.15. Per ‘HanburycheSpettacolo! ‘23’, ‘Ultima Fermata… Speranza’: spettacolo itinerante con gli allievi del 19° corso di recitazione. Regia Diego Marangon, Giardini Botanici Hanbury (12 euro, ridotto 10 euro, gratuito sotto i 6 anni), info e prenotazioni 338 6273449

21.30. Per l’Agosto Medievale: richiesta al Sindaco della permissione per allestimento e inizio delle competizioni + Assegnazione delle corsie + Giochi di bandiera: esibizione organizzata dai gruppi sbandieratori dei Sestieri. Piazza della Cattedrale

VALLECROSIA

8.00-20.00. Street Food a cura di Fiori Eventi. Solettone Sud, fino al 30 luglio

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



21.00-24.00. ‘Carnevale Estivo’ con sfilata di oltre 12 Api allegoriche sul Lungomare Guglielmo Marconi. A cura dell’Associazione culturale ‘Borgo Antico’

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

9.00. ‘Bordighera Summer Fun’: ginnastica Total Body alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

10.00. 'Beneath The Surface': ultimo giorno della mostra d'arte di artisti emergenti ed internazionali. A cura dell’associazione YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2

16.00. Presentazione del volume ‘Inglesi in Liguria. Castelli, ville, giardini, storia’ dei curatori Alessandro Bartoli e Francesca Centurione-Scotto Boschieri. Giardino del Museo Bicknell, via Romana 29

17.00. ‘I Sentieri di Claude Monet’: facile passeggiata guidata nei luoghi dipinti da Claude Monet a Bordighera. A cura della Cooperativa Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti Ufficio Turismo IAT in Via Vittorio Emanuele 172, info 338 1375423 (più info)



17.00-19.00. Mostra con le opere di Silvio Maiano e di Eleonora Siffredi e di poesie di Bianca Tarozzi Sede dell'UCD-ANPI in via al Mercato 8, fino al 10 agosto. Ingresso libero

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Skateboard (minimo 6 anni) davanti alla spiaggia libera attrezzata Wharariki (obbligatoria prenotazione via whatsapp al+39 391 7524574), fino al 3 settembre



18.30 & 19.30. Teatro itinerante ‘Magiargè e altre storie del Mare’ (2 gruppi). Partenza dalla Chiesa di S. Ampelio



19.00. Festeggiamenti a Sasso: Serata danzante ed enogastronomica

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre

21.00. Spettacolo di musica Rock con Mister Pipoli. Chiosco della Musica

21.00. Per ‘Summer in Winter’, ‘Divano-Storia di un'Amicizia’: commedia Improvvisata in atto unico messa in scena dalla compagnia di Improvvisazione Teatrale ‘DettoFatto’ di Torino. (a pagamento). Giardini Winter (i dettagli a questo link)

OSPEDALETTI



21.30. ‘Festa dello Sport’: intrattenimento musicale con Dj set ‘DJ Radio Grock’ in collaborazione con le associazioni sportive cittadine. Pista ciclabile

TAGGIA ARMA

21.00. Per i Festeggiamenti in onore di Sant'Erasmo, Viaggiar Danzando’: concerto della ‘Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo’ diretta dal M° Giancarlo De Loreto in collaborazione con l'associazione ‘Gente Comune’ di Arma di Taggia. Sagrato della chiesa di San Giuseppe e Sant'Antonio



21.30. Musica live con la ‘Combriccola del Vasco’, Vasco tribute band, Darsena di Arma, info 320 8124572



21.45. Processione di ‘Sant'Ermu': rievocazione storica della processione sul lungomare e vie limitrofe di Arma con figuranti con vestiti d'epoca

RIVA LIGURE



20.00. ‘Cenando sotto le Stelle’: cena con spettacolo teatrale ai Giardini Don Luigi Aichino

SANTO STEFANO AL MARE

16.30-23.00. Festa in spiaggia all’insegna del divertimento con la musica dei The Klub. Marina degli Aregai (tutti i sabati fino al 2 settembre)



16.30-22.00. Mostra fotografica ‘Santuario Pelagos… cetacei e tesori sommersi’. MURR, Museo del Relitto. Piazzale della Stazione dell’associazione ‘Delfini del Ponente’, fino al 30 luglio

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

21.30. Inaugurazione mostra ‘Rodolfo Viola. Un Mare di Colori’. Sala Beckett del Teatro dell'Albero, fino all’8 agosto (h 18/22)

DIANO MARINA



17.00-24.00. ‘Giochiamoci l'Estate 2023’: 15ª edizione del Festival del Gioco Intelligente a cura dell'Associazione Nucleo Ardente. Piazza Martiri della Libertà e Villa Scarsella, anche domani (il programma a questo link)

21.00. Concerto folk dialettale ligure a cura del duo acustico ‘I Demueluin’. Sagrato della Chiesa di S. Giacomo in frazione di Diano Calderina, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.30. Lezione gratuita di Zumba a cura di Arsenio Turro Carbonell. Piazza Torre Santa Maria (ogni sabato)

19.00. Sagra dei Rebatta Buse: serata all’insegna del divertimento, musica e stand gastronomici. Piazzale Olimpia, fino al 30 luglio



ENTROTERRA

BADALUCCO



17.00. Mostra fotografica ‘Proverbi Fiamminghi’ di R. Pestarino, presso ‘UpArte Gallery’



BAJARDO



18.00. ‘Bajardo lectures, Università d'Estate in Castel Bajardo, Lectio Magistrate di Giuseppe Conte dal titolo ‘Retaggio druidico e creatività letteraria’. Chiesa Vecchia



21.15. ‘Nuove piccole storie’: spettacolo con Apothema teatro danza. Chiesa Vecchia

CAMPOROSSO

20.00. Festa dell'Unità: tre giornate di festa all'insegna della musica, della buona cucina e dell'allegria con la partecipazione di esponenti del Partito Democratico. Cena, su prenotazione al numero 0183 961321 con un ricco menù a 25 euro (bevande escluse). Pala Bigauda, fino al 30 luglio

CIPRESSA



21.00. Concerto musica da camera ‘Splendori musicali dal Barocco al Classicismo’. Chiesa Fortezza in frazione Lingueglietta



21.00. Presentazione del libro ‘Mercanti d'olio’ di Alessandro Carassale



COSTARAINERA



18.00. Per la 2ª edizione della rassegna ‘Letture al Parco Novaro’, presentazione dei primi 3 capitoli dei Racconti del Bar Marco: un Pastis al Bar Marco, Il Gioco degli Specchi e Terno Secco col Morto della scrittrice Morena Fellegara. Lettura a cura di Loredana De Flavis e Cinzia Cozucololi. Piazza San Giovanni Battista, info 351 910 4008



DIANO CASTELLO



10.00-23.00. ‘Antologica Polaroid’: mostra fotografica di Franco Tavaroli. Pinacoteca Morscio, fino al 31 luglio (giovedì e venerdì h 15.30/19:30, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/23)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)

CIVEZZA

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

21.30. Dj Set (ogni sabato di luglio e agosto). Bowling di Diano, Via Diano San Pietro 105, info 0183 494131

21.30. Serata musicale con esibizione della band Joker – Vico and The Adventures. Piazza Monsignor Massone. Piazza Quaglia, piazza Mari

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)

20.00. ‘Sagra dei Frescicei’: serata Gastronomica e Danzante nel Centro Storico, Piazza Mauro

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (sabato e domenica di luglio e tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 338 3045512

PERINALDO



19.00. Cena ‘Plastic free’a cura dell’associazione di Volontari

19.30. Festa della musica, musica classica, rock e teatro in tutto il borgo: Piazza XX Settembre, string orchestra (h 19.30) + Oratorio San Benedetto, classic music (h 20.15) + Piazza Castello, chamber music (h 20.15) + Arena Sciamanin, ‘Le petit Pì’, piece teatrale per giovani attori e orchestra (h 21.30) + piazza San Nicolò, Rock Concert (h 22.45)

PIETRABRUNA

16.30 & 19.30. Festa della lavanda: dimostrazione di distillazione tradizionale (h 16.30) + cena all'aperto e serata danzante (h 19.30)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

19.30. XV Memorial Nicola Ferrari: 3 giorni per la solidarietà con musica, buon cibo, natura e, soprattutto, solidarietà. Piazza Carenzi, fino al 30 luglio (più info a questo link)



PONTEDASSIO

19.00. 44ª Sagra della Lumaca e degli Spiedini + serata danzante con l’Orchestra Cristian & la Luna Nueva. Frazione di Villa Viani, anche domani

SEBORGA



10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

20.00-00.30. ‘Sagra dei ravioli’: serata enogastronomica e danzante con l’orchestra ‘Fabio Cozzani’ organizzata dalla Pro Seborga + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

19.00. Serata gastronomica e musicale con i ‘Ciansunier’. Località Verdeggia

VALLEBONA



21.15. ‘Viaggiando’ con il Rosario Bonaccorso Trio formato da Rosario Bonaccorso (contrabasso), Roberto Taufie (chitarra), Fausto Beccalossi (fisarmonica) + Jazz Mood di Umberto Germinale. Piazza del Paese



VILLA FARALDI

21.30. Nell’ambito dell’8ª Masterclass del Festival di Villa Faraldi, concerto finale con i docenti e gli allievi della Masterclass dal titolo ‘Armonie e Sciami d’Arpe’. Chiesa di San Lorenzo nel cuore di Villa Faraldi + performance tra i carrugi del workshop di percussioni e itinerario notturno verso l’Oratorio di Santa Caterina

FRANCIA

CANNES

22.00. Festival d’arte pirotecnica con la partecipazione della Jost (Austria). Baia della città (più info)

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)

10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

20.30. Per ‘Monte-Carlo Summer Festival 2023’, 75esimo Gala della Croce Rossa di Monaco con un concerto esclusivo di Robbie Williams. Salle des Etoiles dello Sporting club (più info)



DOMENICA 30 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

10.00-23.00. ‘Di là dal paesaggio’: mostra di due giovani artisti italiani Luca Boffi (Alberonero) e Jacopo Valenti curata da Vittorio Parisi. sale ‘Magazzino di Levante’ del Forte di Santa Tecla, fino al 30 luglio (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

13.00-19.00. ‘PicNic’: festa in spiaggia con un evento che trasforma il pranzo in musica e spettacolo per tutto il pomeriggio di tutte le domeniche. Beach Party dalle h 16. Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, info ‎+39 324 804 7852 (più info)

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con Angela Vicidomini e Alessio Briano (duo voce e tastiere). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00. ‘That’s Amore’: aperitivo a buffet, con show cooking e in compagnia della musica delle migliori hit anni ’80, 90 e 2000 (h 20) + dalle 23, lunga notte di musica commerciale. Bay Club, Corso Trento Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

21.00. Fiesta Latina con Salsa Bachata, Kizomba, Reggaeton, Merengue, Cha Cha Cha (ingresso + drink 10 euro). Bahama Star, via Armea 91, info e prenotazioni 328 3390866 (ogni domenica d’estate)

21.00. ‘Unojazz&Blues 2023’: concerto di Billy Cobham. Opening: Groovyboyz. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Non è possibile prenotare ma dalle 20 sarà possibile accedere all’interno (più info)

IMPERIA

8.00-20.00. ‘Imperiaffari - Festa dell'Estate 2023’: bancarelle nel Centro di Oneglia con grandi occasioni commerciali, musica e balli per una giornata di affari e di divertimento

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



19.00. ‘Imperia Cocktail Week’: evento unico nel suo genere che ha come obiettivo quello di far conoscere la qualità del bere miscelato che la città può offrire (il programma e i locali partecipanti a questo link)



21.00. FestiValdiMaro 2023: concerto ‘Dal Maro al Mare’ con musiche di Tchaikovsky, Borodin, Dukas, Ravel. Borgo Parasio, ingresso gatuito

21.00. Per ‘Musica bei Borghi’, Viaggiar Danzando’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Loreto. Musiche di: Respighi, Sibelius, Bartók, Dvoràk, Strauss jr., Brahms, De Falla, De Abreu. Santuario Monte Calvario

VENTIMIGLIA

21.00-23.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

21.00-23.00. ‘Estate al Museo’: Apertura serale Al Brillar di Stelle: visite guidate a tema e a ‘lume di candela’ alle 21.15. Museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell’Annunziata (tutti le domeniche sino al 31 agosto)

21.30. Per l’Agosto Medievale, Notte della Contesa con Lettura Bando + Corteo da Parata + Cerimoniale di Giuramento + Assegnazione Corsie. A seguire, Campo de li Giochi: competizione dei Sestieri in vari giochi storici (tiro alla fune, corsa con l'anello, il portatore). Città Medievale

VALLECROSIA



8.00-20.00. Street Food a cura di Fiori Eventi. Solettone Sud

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



9.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Stretching alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

17.00. Cena in Bianco Unconventional Dinner® nel giardino di Villa Mariani: Abito e accessori total white, tovaglia e tovaglioli bianchi in tessuto, piatti in ceramica e bicchieri in vetro/cristallo, posate, candele, fiori e decori per la tavola. Cesta o borse per portare il cibo, sacchetti spazzatura per i rifiuti. Allestimento tavoli (h 17/18.30), cena dalle 20 alle 23, info e iscrizioni 335 437068

17.00-19.00. Mostra con le opere di Silvio Maiano e di Eleonora Siffredi e di poesie di Bianca Tarozzi Sede dell'UCD-ANPI in via al Mercato 8, fino al 10 agosto. Ingresso libero

19.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Qi Gong al Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre

21.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Balli caraibici. Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

21.00. Tributo a Lucio Battisti con la band de ‘I Nuovi Solidi’ (concerto benefico). Giardini Lowe

OSPEDALETTI

21.30. ‘Io, Giacomo Puccini… Innamorato dell’Amore’: Concerto lirico/teatrale a cura del Teatro dell’Albero. Auditorium Comunale

TAGGIA

8.00. ‘Fiera di Sant’Erasmo’: fiera tradizionale che si ripete ogni anno in occasione dei festeggiamenti di Sant'Erasmo. Lungomare di Arma

11.00. Festeggiamenti in onore di Sant'Erasmo: Arma da oltre cent’anni festeggia Sant'Erasmo, protettore della gente di mare, con una processione di barche + alla sera illuminazione del golfo, con migliaia di lumini che galleggiano sull'acqua + 22.30 spettacolo pirotecnico + musica a cura di Master Dbj con musiche per tutte le età. Lungomare e Piazza Tiziano Chierotti

SANTO STEFANO AL MARE



16.30-22.00. Mostra fotografica ‘Santuario Pelagos… cetacei e tesori sommersi’. MURR, Museo del Relitto. Piazzale della Stazione dell’associazione ‘Delfini del Ponente’, fino al 30 luglio

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592



18.00-22.00. Mostra ‘Rodolfo Viola. Un Mare di Colori’. Sala Beckett del Teatro dell'Albero, fino all’8 agosto

RIVA LIGURE

21.15. Per BimBumBam, Cinema all’aperto con proiezione film ‘Spirit - Il Ribelle’. Piazza Ughetto, ingresso libero

DIANO MARINA



​10.00-20.00. ‘Dipingiamo insieme’: mostra di pittura collettiva ‘a cielo aperto’ a cura del gruppo di artisti dianesi ‘Dipingiamo Insieme’ con esposizione di opere manufatte ed originali. Via Nizza, Via Genova



17.00-24.00. ‘Giochiamoci l'Estate 2023’: 15ª edizione del Festival del Gioco Intelligente a cura dell'Associazione Nucleo Ardente. Piazza Martiri della Libertà e Villa Scarsella (il programma a questo link)

18.00. Festa di Sant’Anna nella frazione di Diano Serreta: Santa Messa nella Chiesa di Sant'Anna + processione con la partecipazione della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’



21.00. ’30 Minuti di Bellezza’: serata di Gala con Sfilata di moda, musica. Presentano Carmine Esposito e Ilaria Decaro. Ospiti della serata: Patty Pravo, Shade, Noor, Cioffi. Molo delle tartarughe, ingresso libero con prenotazione (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



19.00. Sagra dei Rebatta Buse: serata all’insegna del divertimento, musica e stand gastronomici. Piazzale Olimpia

ENTROTERRA

APRICALE

9.00-17.00. Mercatino delle Pulci + musica Jazz dalle 12.00. Piazza del paese

ARMO



15.30. Cerimonia di premiazione del XVII concorso di poesia dialettale ‘Le Veglie di Armo’. Spazi adiacenti la Pro Loco di Armo, info 335 6499669

BADALUCCO

17.00. Mostra fotografica ‘Proverbi Fiamminghi’ di R. Pestarino, presso ‘UpArte Gallery’



10.00-23.00. ‘Antologica Polaroid’: mostra fotografica di Franco Tavaroli. Pinacoteca Morscio, fino al 31 luglio (giovedì e venerdì h 15.30/19:30, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/23)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)

CAMPOROSSO

20.00. Festa dell'Unità: tre giornate di festa all'insegna della musica, della buona cucina e dell'allegria con la partecipazione di esponenti del Partito Democratico. Cena, su prenotazione al numero 0183 961321 con un ricco menù a 25 euro (bevande escluse). Pala Bigauda

CIVEZZA

21.00. Serata musicale con le canzoni di Fabrizio de Andrè

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

DOLCEACQUA

16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



21.30. Concerto lirico con soprano, pianoforte e voce narrante dal titolo ‘Un Amore così grande’ con Claudia Sasso, Antonio Puntillo e Maura Amalberti (a pagamento). Castello dei Doria



LUCINASCO



10.00-18.00. Per tutto il periodo estivo, visite guidate al complesso museale della Parrocchia di Lucinasco (h10/12-16/18)

DOLCEDO

21.00. ‘Per le Vie del Borgo’ (10ª edizione), Carlo Decio, con la regia di Mario Gonzales rappresenta ‘Odissea’. Piazzetta di San Tommaso. Piazzetta antistante la Chiesa Parrocchiale, ingresso a offerta libera

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (sabato e domenica di luglio e tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 338 3045512

PERINALDO



12.00. Per l’ultimo appuntamento del ‘Perinaldo Festival 2023’, concerto dell’Orchestra del Perinaldo Festival diretta da Giacomo Agazzini con esibizione degli allievi delle masterclass di strumento ad arco. Musica di Ezio Bosso, Carl Orff ed altri. Chiesa di San Nicolò (più info)

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

8.00. Nell’ambito XV Memorial Nicola Ferrari, ‘Corsa Per Un Sorriso’: Gara Amatoriale su 10 km dislivello 400d + cani-cross. Ritrovo e partenza da Piazza Carenzi (più info)

9.00. XV Memorial Nicola Ferrari: 3 giorni per la solidarietà con musica, buon cibo, natura e, soprattutto, solidarietà. Piazza Carenzi (più info a questo link)



9.30. Nell’ambito del XV Memorial Nicola Ferrari, ‘Corsa Per Un Sorriso’: passeggiata guidata ad anello di 2 Km. Ritrovo e partenza da Piazza Carenzi (più info)

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

PONTEDASSIO

19.00. 44ª Sagra della Lumaca e degli Spiedini + serata danzante con l’Orchestra Mike e i Simpatici. Frazione di Villa Viani

PORNASSIO



17.00. Inaugurazione mostra fotografica ‘Working Dogs’ (cani da lavoro) a cura dell'Associazione Nova Kronos in collaborazione con Leidaa con esposizione di 18 pannelli fotografici che testimoniano il lavoro svolto dai cani in aiuto all’uomo. Forte centrale di Nava, fino al 20 agosto (venerdì, sabato e domenica h 14/18)



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MENTON

21.30. Festival de Musique de Menton: concerto di Gautier Capuçon con giovani talenti vincitori della fondazione Gautier Capuçon. Sagrato della Basilica di Saint-Michel Archange, fino al 5 agosto (più info)

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)





