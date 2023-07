Tennis: in rimonta sul ceco Lehecka l'atleta sanremese Matteo Arnaldi conquista la prima semifinale Atp

Prima semifinale in un torneo del circuito Atp per il tennista sanremese Matteo Arnaldi. Al ‘250’ di Umago, in Croazia, l’atleta matuziano si è imposto sul giocatore della Repubblica Ceca Lehecka.

Primo set non positivo per Arnaldi, che perde per 6-3 ma, successivamente, prende in mano le redini dell’incontro, aggiudicandosi il secondo per 6-2 e il terzo 6-4.

Domani, nella prima semifinale della giornata, Arnaldi giocherà contro il vincitore del quarto che si gioca tra l'australiano Popyrin e il croato Prizmic. Comunque vada Arnaldi dovrebbe rientrare nei primi 70 al mondo.