Ad Arma di Taggia è il giorno della Sant'Erasmo Run K10

Dopo tanta attesa ed una lunga fase preparatoria, è finalmente giunto il giorno della Sant’Erasmo Run K10. Questa sera ad Arma di Taggia, alle 19, ci sarà infatti il via da Piazza Tiziano Chierotti dove i partecipanti, dopo aver percorso i 10 Km del tracciato, torneranno per il traguardo finale.

In programma una gara di 10 Km competitiva su percorso omologato Fidal e, sullo stesso tracciato, una passeggiata ludico motoria amatoriale a passo libero aperta a tutti. Il percorso, dopo un breve tratto del lungomare, si svilupperà sulla pista ciclopedonale in direzione Sanremo, dove all’altezza dei Tre Ponti ci sarà il giro di boa.

Al via ci sarà anche il Campione del Mondo Giorgio Calcaterra, tre volte iridato nella 100 km di ultramaratona e dodici volte vincitore della mitica 100 km del Passatore.

Le iscrizioni alla gara Fidal si sono concluse ieri, mentre per la passeggiata non competitiva ci si potrà ancora assicurare un pettorale oggi pomeriggio, dalle 16 alle 18:30, presso il desk che sarà allestito in Piazza Tiziano Chierotti. La manifestazione sportiva, organizzata dall’ASD Naturun Team Valle Argentina, prevede un tempo massimo di due ore.

Le premiazioni della gara competitiva si svolgeranno in Piazza Tiziano Chierotti. Saranno premiati i primi tre classificati assoluti uomini e donne. Sono inoltre previste le premiazioni di categoria (non cumulabili con gli assoluti): Allievi M/F; Categorie: Juniores e Promesse in un’unica classifica M/F Categorie Seniores: M 23-34 anni e F 23-24 anni; M da M35 a M65, ogni 5 anni, come da categorie FIDAL. Accorpate le categorie M70 e successive; F da F35 a F65, ogni 5 anni, come da categorie FIDAL. Accorpate le categorie F70 e successive.

Il Comitato Organizzatore ringrazia per l’aiuto ed il sostegno i Comuni di Taggia e Sanremo (Assessorati allo Sport e al Turismo) ed Amaie Energia e Servizi.