Traffico, sarà un weekend da bollino rosso sul Colle di Nava

Atteso traffico sostenuto sulle statali di collegamento tra Piemonte e Liguria che costituiscono un’alternativa al tracciato autostradale.

In particolare, sulla strada Statale 28 “del Colle di Nava”, che collega le province di Cuneo e Imperia, lungo la quale nel corso della giornata di sabato si prevedono flussi in aumento in direzione mare e nel corso del pomeriggio di domenica in direzione opposta per il consueto traffico di rientro.

È quanto prevede Anas per il weekend di sabato 29 e domenica 30 luglio con le grandi partenze nel primo fine settimana di esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas.

Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire dal pomeriggio di oggi e per le giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio.

.