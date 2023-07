Pallapugno: nella 4a giornata Playoff Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese batte 4-9 la Bormidese

Olio Roi Acqua S. Bernardo Imperiese batte 4-9 Bormidese, nella quarta giornata Playoff, e sale così a quota 19 punti momentaneamente in testa alla classifica, in attesa degli esiti delle altre partite.

A Bormida, sono i padroni di casa ad approcciare meglio al match: conquistano infatti il primo gioco alla caccia secca e, dopo il pari dolcedese, volano sul 3-1.

A quel punto, Raviola e compagni cambiano completamente marcia. Il capitano svaria molto e, in mezzo al campo, c'è parecchio gioco con i terzini che, al meglio, lavorano i fianchi degli avversari.

L'Imperiese così giunge all'intervallo in vantaggio, dopo un'ora e un quarto di gioco. Nella ripresa poi aumenta il break fino ai sette giochi conquistati consecutivamente. Sul 3-8, Bormidese arresta la marcia dei ragazzi di Aicardi che peró, subito dopo, chiudono la contesa con un ciello di Giribaldi. Il calendario porrà un doppio impegno casalingo per la Olio Roi Acqua S. Bernardo Imperiese.