Lavanda e stelle protagoniste a Triora: venerdì giornata di festa con due iniziative

Domani, venerdì 28 luglio, a Triora, giornata di festa nel segno della lavanda e dell’osservazione astronomica. A partire dalle 16, saranno presenti in paese degli stand per la vendita e la degustazione di prodotti locali.



La lavanda ha un forte legame con laValle Argentina. Dalle 18, presso il Museo di Triora, ne parlerà Cesare Bollani, ideatore e coordinatore del progetto “Lavanda Riviera dei Fiori”. Nel polo museale in centro paese, si potrà conoscere come la coltivazione della lavanda si leghi alla storia e alla cultura di questo territorio. Inoltre sarà presente anche una selezione di olii essenziali a base di lavanda realizzati dalla Antica Distilleria Cugge.



La serata proseguirà con la cena sotto le stelle. Dal Comune di Triora, organizzatore dei due eventi, invitano a testare l’offerta culinaria messa a disposizione dai numerosi locali presenti sia in paese che sul territorio nelle varie frazioni. Chiuderà la giornata l’osservazione astronomica insieme alla associazione Stellaria. A partire dalle 22, nella zona del Castello, gli astrofili condurranno i presenti alla scoperta del cielo e delle stelle in uno dei punti più suggestivi di tutto il paese delle streghe.



L’osservazione delle stelle sarà riproposta anche il 4 agosto. Inoltre, in quella data, al pomeriggio, dalle 16, al Museo sarà di nuovo protagonista con una ulteriore iniziativa. Si terrà l’inaugurazione della mostra realizzata dal centro estivo con le opere realizzate dai bambini.