Terminerà venerdì prossimo con la festa al Mercato dei Fiori l'edizione 2023 dell'Educamp Coni (Foto)

Sta terminando l'edizione 2023 dell'Educamp Coni in provincia di Imperia che si è svolto a Sanremo e a Taggia, organizzato dalla ‘Polisportiva dei Fiori 2.3’.

Venerdì scorso si è concluso l'Educamp di Sanremo, una settimana dopo finirà anche quello di Taggia e proprio in quell'occasione, venerdì, si svolgerà la grande festa finale che raggrupperà tutti i partecipanti presso il polo sportivo del Mercato dei Fiori di Sanremo in Valle Armea, festa alla quale sono ovviamente invitati a partecipare tutti i parenti, oltre ai rappresentanti delle diverse società sportive che hanno aderito al progetto.

L'appuntamento è stato fissato alle 16 con ingresso sul lato sud della struttura, e a tutti i partecipanti verrà consegnato da alcuni ‘campioni’ dello sport un gadget in ricordo della loro esperienza. L'Educamp Coni 2023 ha visto la partecipazione di quasi 300 iscritti di età compresa tra 6 e 14 anni che dal lunedì al venerdì compresi sono stati presi in carico dagli organizzatori che li hanno seguiti con grande attenzione, proponendo attività sportive adatte alle loro capacità e alla loro età.

Ad occuparsi dell'Educamp è stato un qualificato staff di educatori, laureati in scienze motorie o tecnici conclamati che operano presso le diverse società sportive aderenti al progetto 'Dal gioco ai giochi', format del Coni finalizzato a far conoscere ai giovanissimi le diverse possibilità di praticare sport in modo continuativo a seconda delle loro singole e diverse attitudini.