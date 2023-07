Oliver Mulas argento ai campionati italiani U20 e convocazione per gli Europei U20 di Gerusalemme 2023

Ai recenti campionati Italiani di Grosseto Oliver Mulas, il forte ostacolista della Maurina Olio Carli, al termine di batterie, semifinale e Finale, conquista l’argento.

"Un secondo posto di grande valore nella finale più veloce di sempre - spiegano dalla società sportiva -. Ben otto atleti hanno lottato ad armi pari e sei di loro hanno centrato il minimo di qualificazione per i prossimi campionati Europei. Solo tre di loro andranno a rappresentare l’Italia. Mai vi era stata una finale di così alto di livello tecnico, in una gara che unisce velocità, tecnica e concentrazione, senza possibilità di errore; prendere la medaglia d’argento conferma il valore dell’impresa. Una medaglia nata crescendo passo dopo passo, a pochi centesimi dall’oro che lascia un piccolo rammarico, ma il bello di questo sport, di queste gare di alto livello, dell’adrenalina che trasmette è tutta racchiusa in pochissimi centesimi di secondo e la differenza tra essere su un podio o ai suoi piedi è veloce come un battito di ciglia. Questa volta è stato argento, che conferma l’argento delle indoor di febbraio e migliora il bronzo dello scorso anno o la medaglia di legno di due anni fa. Si cresce.

Ora testa ai campionati Europei di Gerusalemme che si svolgeranno dal 7 al 10 agosto. Oliver scenderà in pista lunedì 7 agosto nelle batterie dei 110hs alle ore 18.10 con l’obbiettivo di ripresentarsi in pista il giorno dopo per le semifinali alle ore 17:30. La finale è prevista lo stesso giorno alle ore 19.30.

È un piacere per L’ ASD Maurina Olio Carli avere tra le proprie fila un atleta in Nazionale che rappresenta la società e la città di Imperia in palcoscenici internazionali. Negli anni la Maurina ha avuto la fortuna e la bravura di far crescere i propri talenti e di proiettarli verso palcoscenici importanti. Oliver è ora l’ultimo del vivaio, oggi lui è il traino, l’esempio giornaliero per le nuove leve. Oggi tocca lui, domani ai ragazzi che lo ammirano ogni giorno sul campo.

Oliver Mulas è allenato con dedizione, pazienza e ambizione dal suo allenatore Vittorio Giacosa. Un sodalizio vincente che dura da 10 anni. Sono cresciuti insieme con fiducia l'uno dell'altro, con un futuro ancora da scrivere".