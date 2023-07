Arma di Taggia: venerdì prossimo torna l'appuntamento con la corsa 'Sant’Erasmo Run K10'

La corsa podistica 'Sant’Erasmo Run K10', in calendario venerdì ad Arma di Taggi, è ai nastri di partenza. Una gara di 10 Km competitiva su percorso omologato Fidal. Sullo stesso tracciato è anche prevista una passeggiata ludico motoria amatoriale, a passo libero, aperta a tutti.

Il consigliere comunale con delega allo Sport, Giancarlo Ceresola: "Siamo felici di ospitare questo importante momento di sport. Un doveroso ringraziamento alla Naturun Team Valle Argentina per l’eccellente organizzazione e per la collaborazione. Si tratta di una manifestazione di rilievo non solo dal punto di vista sportivo, ma anche turistico. Il percorso permetterà di far conoscere agli appassionati il nostro territorio. Un appuntamento da non perdere per tutti i corridori professionisti e amatoriali".

Entrambe le corse (competitiva e non) partiranno alle 19 da piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia, dove ci sarà anche l’arrivo (tempo massimo due ore). Il percorso, dopo un breve tratto del lungomare, si svilupperà sulla pista ciclopedonale in direzione Sanremo, dove all’altezza dei Tre Ponti ci sarà il giro di boa. C'è grande attesa di iscritti sia per la gara competitiva FIDAL che per la corsa amatoriale per la quale sarà possibile effettuare l’iscrizione anche giovedì 27 luglio nello stand allestito nei pressi della palestra La Pineta dalle 14:30 alle 18:30 e venerdì 28 luglio in piazza Tiziano Chierotti dalle 16 alle 18.30.

In gara come ospite speciale ci sarà anche il campione del mondo Giorgio Calcalerra, tre volte iridato nella 100 km di ultra maratona e dodici volte vincitore della mitica 100 km del Passatore. Le premiazioni, relative alla sola gara competitiva, si svolgeranno in piazza Tiziano Chierotti.

Saranno premiati i primi tre classificati assoluti uomini e donne. Sono inoltre previste le premiazioni di categoria (non cumulabili con gli assoluti): Allievi M/F; Categorie: Juniores e Promesse in un’unica classifica M/F Categorie Seniores: M 23-34 anni e F 23-24 anni; M da M35 a M65, ogni 5 anni, come da categorie FIDAL. Accorpate le categorie M70 e successive; F da F35 a F65, ogni 5 anni, come da categorie FIDAL. Accorpate le categorie F70 e successive.

La corsa fa parte del programma collaterale dei festeggiamenti di Sant’Erasmo, patrono di Arma di Taggia. Gli eventi proseguiranno sabato 29 luglio con la tradizionale processione sul lungomare alle 20 a cura della 'Cumpagnia Armasca'; a seguire, alle 21, sul sagrato della chiesa di San Giuseppe e Sant’Antonio, si svolgerà il concerto della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo; mentre domenica 30 luglio vi sarà la fiera di Sant’Erasmo e alle 22.30 il grande spettacolo pirotecnico che concluderà i festeggiamenti.

Il comitato organizzatore della Sant’Erasmo Run K10 ringrazia per l’aiuto ed il sostegno i Comuni di Taggia e Sanremo (assessorati allo Sport e al Turismo) e Amaie Energia e Servizi. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale, la pagina Facebook ed il profilo Instagram della ASD Naturun Team Valle Argentina.