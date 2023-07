Centri per la famiglia, Riolfo (Lega): “Ok da Regione a regolamentazione e reperimento risorse economiche per sostenerli”

“Dare un sostegno concreto alle famiglie attraverso la regolamentazione, il monitoraggio e l’individuazione delle risorse economiche per i Centri per la famiglia, è la richiesta che ho presentato con un documento approvato dall’Assemblea legislativa della Liguria. Le famiglie necessitano oggi più che mai di un supporto, soprattutto se ci sono dei figli, quando si possono presentare situazioni di criticità o rotture, e in questo senso, è importante anche il ruolo dei centri di Assistenza e Mediazione famigliare, che hanno fra gli obiettivi anche la bigenitorialità, ovvero la salvaguardia della responsabilità genitoriale individuale nei confronti dei figli, specialmente se minori. I Centri per la famiglia sono chiamati dunque a svolgere un servizio importantissimo come quello di intercettare i principali bisogni del nucleo familiare, che vanno dalla sfera informativa e orientativa, a quella sanitaria, sociale legale, al sostegno allo studio, ai gruppi di mutuo aiuto, e necessitano di avere delle linee guida certe a livello regionale per il monitoraggio sia quantitativo che qualitativo. Ho chiesto poi di individuare le opportune risorse economiche a sostegno delle loro attività”.

Lo dichiara Mabel Riolfo, Consigliere Regionale della Lega.