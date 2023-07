Dolcedo: 60 anni in tre, giovanissimi musicisti in concerto nella rassegna 'Per le vie del Borgo'

Tre giovanissimi la cui somma degli anni supera di poco i 60, uno al pianoforte Lorenzo Nguyen, uno al violoncello Francesco Massimino, uno al violino Edoardo Grieco daranno vita, domani sera, al secondo concerto della rassegna “Per le vie del Borgo” del Comune di Dolcedo.

Grieco suona un violino Carlo Antonio e Giovanni Testore del 1764 e Massimino suona il violoncello denominato “L’Oro del Reno” di Gaetano Sgarabotto del 1950. Hanno vinto il secondo premio (Primo premio non assegnato) alla ventesima edizione del “Premio “Trio di Trieste” aggiudicandosi anche i premi speciali “Dario de Rosa” per la miglior esecuzione di un brano di Schumann e il premio “Fernanda Selvaggio” come miglior trio e “Young Award” come ensemble finalista più promettente. Ed è risultato anche i più giovane ensemble da camera ad essere premiato nella storia della manifestazione. Inoltre, dal 2018 il Trio ha vinto numerosi premi internazionali e nazionali.

Il Trio, che è impegnato in una intensa attività concertistica, è stato fondato nel 2013 a Torino presso il Conservatorio e il nome Chagall vuole essere un omaggio al celebre pittore da sempre fonte di grande ispirazione per il trio e ammirato per i suoi legami con la musica e per la forza espressiva dell’uso del colore. Sono per la seconda volta a Dolcedo e eseguiranno musiche di Haydn e Schubert.