Taggia: concerto dell'organista e pedagogo tedesco Franz Hauk nell'oratorio della Santissima Trinità

Questa sera, mercoledì 26 luglio, alle ore 21 l’oratorio della Santissima Trinità in Taggia ospiterà un concerto che si preannuncia imperdibile affidato all’illustre organista e pedagogo tedesco Franz Hauk.

"Una serata d’eccezione - si spiega nel comunicato - che prevederà un programma tutto incentrato sulle caratteristiche dell’organo Mentasti del 1877 recentemente restaurato con musiche di Muffat, Sweelink, Bach, Kerll.

Nato nel 1955 a Neuburg sul Danubio, ha studiato Musica Sacra, Pianoforte ed Organo presso i Conservatori di Monaco e Salisburgo con Aldo Schoen, Gerhard Weinberger, Franz Lehrndorfer e Edgar Krapp, ottenendo il Diploma nel 1981. Nel 1988 ha ottenuto il suo Dottorato in Musica con una Tesi sulla Musica di Chiesa a Monaco all’inizio del XIX secolo. Viene spesso invitato come membro di giuria in concorsi internazionali e come professore ospite. Dal 1982 è organista e dal 1995 Maestro di Coro del Duomo di Ingolstadt.

Il suo repertorio include le opere di Johann Sebastian Bach, Max Reger e musica francese del XIX e XX secolo. Particolarmente interessato alla musica contemporanea, ha commissionato diverse composizioni e le ha eseguite in prima esecuzione assoluta. La sua attività artistica si rivolge anche alla direzione d’orchestra con la riscoperta e l’esecuzione in prima moderna di un gran numero di oratori, sinfonie, messe e produzioni operistiche di J.S.Mayr di cui è uno dei massimi studiosi.

E’ direttore artistico di diverse stagioni concertistiche. Suona regolarmente in Europa e Stati Uniti ed ha inciso diversi CD ed effettuato registrazioni radiofoniche. Dal 2002 insegna presso la Staatliche Höchschule für Musik und Theater di Monaco.

Un sentito grazie va alla Confraternita della Santissima Trinità (Rossi) per il supporto da anni del festival Frequenze 20.0".

Ecco gli appuntamenti successivi:

Mercoledì 2 Agosto 2023 - ore 21

CONCERTO D’ORGANO

Oratorio dei Santi Sebastiano e Fabiano

TAGGIA

organista: Waldemar KRAWIEC (POLONIA)