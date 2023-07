Sanremo: grande successo ieri sera al 'Franco Alfano' per Sergio Cammariere e la Sinfonica (Foto)

Franco Alfano 'sold out' ieri sera per Sergio Cammariere, tornato a Sanremo da protagonista dopo le esperienze al Festival e al Premio Tenco. Questa sera il cantautore calabrese sarà in scena all’auditorium Franco Alfano insieme all’Orchestra Sinfonica per un nuovo appuntamento della Sanremo Summer Simphony.

Cammariere ha presentato brani tratti dal suo ultimo album ‘Una sola giornata’ ma anche brani come ‘Dalla pace del mare lontano’, ‘Tempo perduto’, che ha cantato per la prima volta al suo debutto a Sanremo, al Premio Tenco. Poi anche un omaggio al maestro Pupi Avati con il tema scritto per il suo ultimo film ‘La quattordicesima domenica del tempo ordinario’. Proposti anche brani sanremesi... ‘Tutto quello che è un uomo’ e ‘L’amore non si spiega’.

Sul palco, con il grande cantautore e pianista italiano e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, anche Amedeo Ariano (batteria), Luca Bulgarelli (contrabbasso), Daniele Tittarelli (sax soprano). Alla direzione d’orchestra il maestro Angelo Valori, compositore, direttore d’orchestra e musicista noto al grande pubblico anche per le sue partecipazioni televisive.