Riva Ligure: guasto a una tubazione sull'Aurelia, riparazione in atto e traffico in tilt (Foto)

Traffico rallentato, questa mattina tra Riva Ligure ed Arma di Taggia, nella zona della ‘curva del don’, a causa di un guasto alla tubazione che scorre sotto la carreggiata.

Sul posto, infatti, sono intervenuti gli operai di Rivieracqua per riparare il tubo mentre i Carabinieri hanno provveduto a regolare il traffico, particolarmente sostenuto a quell’ora.

Al momento i lavori sono ancora in corso e servirà ancora qualche ora di intervento. Non vengono segnalati disservizi sulla rete e, anche nelle prossime ore non dovrebbero verificarsi.