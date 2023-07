Rissa in centro a Sanremo: arrestato 58enne con precedenti penali

Un sanremese di 58 anni è stato arrestato a seguito della maxi rissa scoppiata nel centro della Città dei Fiori nella serata del 16 luglio scorso.

Un folto gruppo di persone si era radunato nella zona delle Poste di via Roma dove due persone si stavano picchiando violentemente incuranti della presenza delle forze dell'ordine rendendo a dir poco complicato l'intervento degli agenti. La zuffa, inoltre, ha rappresentato un pericolo anche per il traffico di via Roma in una serata di piena estate.

Al termine delle indagini sull'episodio, l'uomo, con a carico diversi precedenti, è stato arrestato tre giorni dopo l'accaduto su disposizione dell'Ufficio di Sorveglianza di Genova per condotta violenta non certo consona all'affidamento in prova del quale godeva.