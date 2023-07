Imperia: presidiato tutta la notte l'incendio di strada Ciosa, il vento provoca danni anche a Diano Marina (video)

E’ durato tutta la notte il presidio di Vigili del Fuoco e di volontari della Protezione Civile, in strada Ciosa dove nel pomeriggio di ieri (QUI) si è sviluppato un vasto incendio di sterpaglie che ha anche minacciato da vicino diverse abitazioni.

La giornata è stata di particolare apprensione mentre l’emergenza è cessata quando l’elicottero regionale, poco dopo le 20, ha lasciato le colline che erano state interessate dalle fiamme. In alcuni momenti del pomeriggio le fiamme si sono avvicinate pericolosamente ad alcuni edifici tanto che gli abitanti si sono allontanati per evitare di respirare il fumo che in poco tempo aveva ricoperto tutta la zona.

Sempre stanotte i pompieri del comando provinciale hanno lavorato anche a diversi danni provocati dal vento, con rami pericolanti e tende divelte.

