'Queste Piazze davanti al Mare', al via una tre giorni all'insegna della canzone di qualità

Al via da domani, giovedì 27 luglio, la 15^ edizione di “Queste piazze davanti al mare”, rassegna organizzata dal Club Tenco, con la direzione artistica di Massimo Schiavon, fino a sabato 29 luglio a Laigueglia (Sv).

Laigueglia sarà per 3 giorni madrina della canzone di qualità. Per il secondo anno viene confermata la location, con la collocazione dei concerti nella ristrutturata Terrazza G. Giuliano, una vera e propria piazza sul mare che garantisce agli spettatori di ascoltare le esibizioni degli artisti in un contesto prestigioso proprio in braccio al mare.

Tra gli ospiti ci saranno i cantautori Fabio Concato, Leo Gassman, Piji, la violinista Scarlet Rivera e la grande atleta Sara Simeoni. Ma non mancherà la consuetudinaria attenzione del Club Tenco agli emergenti con Il Tenco Ascolta, format che si sviluppa in una serie di live in giro per l’Italia, durante i quali il Club invita ad esibirsi dal vivo i cantautori ritenuti più interessanti tra le centinaia che ogni anno spediscono il proprio materiale in sede.

Ma andiamo per ordine.

Domani, giovedì 27 luglio , la serata si aprirà alle 21.15 con la campionessa olimpica Sara Simeoni che presenterà il suo libro “Una vita in alto” di Sara Simeoni e Marco Franzelli. A seguire ci sarà Il Tenco Ascolta. Saliranno sul palco i Filodiretto, Ginez e il bulbo della ventola e Leti Dafne. Ospite d’onore Leo Gassman, giovane e affermato artista del panorama nazionale.

Venerdì 28 luglio , sempre alle 21.15, protagonista sarà Fabio Concato, cantautore raffinato, una vera icona della musica d’autore italiana. Fresco del Premio Tenco 2022 e con un tour nutritissimo di date in pieno svolgimento, nel quale ripercorre il suo repertorio pluridecennale.

Sabato 29 luglio , a concludere la manifestazione ci penserà Scarlet Rivera, la violinista preferita di Bob Dylan, sua collaboratrice per anni nei live e assoluta protagonista di dischi quali di “Desire”, che contiene veri capolavori come “Hurricane”, “Sara” e “Romance in Durango”. Sul palco ad accompagnarla la talentuosa band Bonderlobo. Ad anticipare la sua esibizione a partire dalle 21.15, sarà Piji, cantautore, conduttore radiofonico e scrittore. Proprio in questa ultima veste si renderà protagonista della presentazione del suo ultimo libro, “S’ì fosse whisky” (Morellini editore).

Le iniziative del Club Tenco sono in collaborazione con SIAE e Rockol. “Queste piazze davanti al mare” è organizzata dal Club Tenco in collaborazione con il Comune di Laigueglia.