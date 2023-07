Tre nuovi marescialli in provincia di Imperia: uno andrà a Dolceacqua, due a Sanremo

Questa mattina alla Caserma “Pietro Somaschini” sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia, il comandante provinciale, colonnello Marco Morganti, ha salutato tre giovani marescialli appena giunti in provincia e assegnati alle stazioni dipendenti.

I tre marescialli hanno appena concluso un iter formativo di tre anni alla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, al termine del quale hanno conseguito la laurea triennale di primo livello in Scienze Giuridiche della Sicurezza all’Università del capoluogo toscano e si accingono ad iniziare la loro carriera nell’Arma in provincia di Imperia.

Il maresciallo Marco Zucca, 26enne originario di Roma, è stato assegnato alla Stazione Carabinieri di Dolceacqua, mentre il maresciallo Teresa Grasso di 24anni anni e proveniente dalla provincia di Frosinone insieme al maresciallo Giusi Montuori, 24enne proveniente dalla provincia di Avellino sono state assegnate alla stazione di Sanremo.

“Il colonnello Marco Morganti ha accolto i tre nuovi marescialli con grande soddisfazione anche perché questi giovani ispettori possono andare a rafforzare il dispositivo già presente sul territorio ed implementare, in questo particolare periodo estivo, i reparti dipendenti - commentano dal comando di Imperia - nel corso dell’incontro è stata nuovamente ricordata l’importanza del ruolo del Carabiniere come presidio della comunità e come il quotidiano lavoro svolto nelle piccole realtà territoriali “con la gente e per la gente” rappresenti l’essenza dell’Arma. L’incontro con il comandante provinciale e con gli altri ufficiali del comando si è concluso con la foto di rito e l’augurio che questa loro esperienza in provincia di Imperia possa essere foriera di crescita professionale, successi e soddisfazioni”.