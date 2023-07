Nuoto: risultati straordinari alle finali regionali per gli atleti della Rari Imperia, 37 medaglie

Le finali regionali di nuoto si sono chiuse con risultati importanti per la Rari Nantes Imperia, giunta quarta nella classifica società di categoria. La prima inseguitrice sostanzialmente dei colossi liguri.

294.50 punti totali che esaltano la società con il commento del coach Renato Marchelli: "Possiamo parlare di un risultato d'altri tempi per la Rari. Penso che, ad inizio anno, fosse un risultato impensabile. Sono davvero grato a tutti i ragazzi per l'impegno nella stagione nonostante intoppi come infortuni, malanni e situazioni varie. Pur gareggiando singolarmente, ogni atleta ha saputo dare compattezza al gruppo incitando i compagni. Davvero tutti bravissimi!"

Nello specifico sono arrivate 37 medaglie: 29 nei ‘Categoria’ e 8 a livello ‘Assoluto’. Non solo, Anna Balbis ha centrato il record regionale nei 50 Rana (33"03) ed anche il pass per i Nazioanli nei 50 e 100 Stile Libero. Così come Martina Acquarone che farà gli Italiani anche nei 200 Misti.

Balbis è oro nei 50, 100 e 200 Rana e nei 50 e 100 Stile Libero; Acquarone è primatista nei 100 e 200 Rana, nei 200 Misti e 1500 Stile Libero, oltre alla medaglia di bronzo nei 200 Stile Libero. Nei 200 Farfalla maschili è oro di Daniele Vernaleone, al quale si aggiungono tre argenti di Edoardo Campi (100 e 200 Farfalla e 400 Misti) oltre a due argenti (50 Farfalla e 400 Misti) e un bronzo (200 Misti) di Emma Balbis.

Nicole Imbesi è seconda nei 200 e 400 Misti e bronzo nei 100 Rana. Podio poi di Mirco Scaramuccia: argento nei 50 Dorso e bronzo nei 100; stesso discorso, ma nei 50 e 100 Rana, per Emanuele Pandolfi. Filippo Sala di bronzo negli 800 e 1500 Stile Libero. Elisa Cifelli guadagna l'argento nei 50 Rana, così come Gaia Vitali nei 100 metri. Medaglia di bronzo per Martina Trevia nei 200 Rana e nei 100 di Roberta Ascheri.