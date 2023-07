Cipressa, l'imperiese Paolo Formento vince il 1° torneo di scacchi semilampo “La Torre scende in piazza” (Foto)

L'imperiese Paolo Formento, con 7 punti su 8, ha vinto il 1° Torneo di Scacchi Semilampo “La Torre scende in piazza” andato in scena, lo scorso 16 luglio, a Cipressa. Il belga Igor Glek, invece, si è classificato secondo con 7 punti su 6, mentre il milanese Ennio Arlandi si è piazzato terzo con 6 punti su 6.

Sono stati 60 i partecipanti che si sono sfidati a scacchi presso piazza Giuseppe Mazzini per poter conquistare un montepremi complessivo di 1000 euro.

Il torneo open semilampo, organizzato dal comune di Cipressa insieme al Circolo Scacchistico Imperiese, era suddiviso in otto turni, seguiva il sistema svizzero e prevedeva 15 minuti a giocatore. Il torneo non era valido per le variazioni ELO e per partecipare non era richiesta la tessera FSI.