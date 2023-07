Calcio giovanile. Proseguono anche ad agosto gli appuntamenti con gli open day del settore giovanile orange

Anche ad agosto proseguono gli appuntamenti con gli open day orange. L’Ospedaletti apre le porte del campo ‘Ciccio Ozenda’ ai calciatori del futuro e alle loro famiglie per illustrare l’offerta formativa e sportiva per la stagione 2023/2024.



Le annate 2013 e 2014 si ritroveranno in campo il 4, il 21 e il 24 agosto dalle 18 alle 19.30, mentre per i 2012 gli appuntamenti sono per il 3, il 9 e il 23 agosto sempre dalle 18 alle 19.30.

Due le date per i 2011: il 3 e il 18 agosto dalle 18 alle 19.30. Per i 2009/2010 l’open day è in programma il 7 agosto dalle 19 alle 20.30, per i 2009 il 1° agosto dalle 19 alle 20.30 e per i 2007 il 2 agosto sempre dalle 19 alle 20.30.

Il 4 e il 28 agosto, dalle 18 alle 19.30, sarà il momento dei Piccoli Amici e dei Primi Calci per le annate 2015/16/17/18 con mister Enrico Vella, ex calciatore di Sampdoria, Lazio e Atalanta.



Con gli open day orange i ragazzi e le famiglie potranno conoscere la struttura del ‘Ciccio Ozenda’ e lo staff che durante l’anno si prenderà cura della crescita dei giovani calciatori.