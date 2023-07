Nuovo ospedale di Taggia, l'assessore regionale Gratarola ad Asl 1: "Accelerare l'iter procedurale"

"Entro settembre Asl 1 deve trasmettere a Regione Liguria tutti gli atti necessari per procedere rapidamente alle successive fasi di approvazione del progetto del nuovo Ospedale di Taggia". L'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola detta i tempi in merito al futuro del nuovo ospedale del Ponente ligure.



"Siamo di fronte a uno snodo fondamentale per arrivare alla realizzazione di uno dei più importanti interventi di edilizia sanitaria che questa Amministrazione ha pianificato in Liguria - dichiara l'assessore Angelo Gratarola -. Parliamo di una struttura che avrà oltre 600 posti letto di cui più di 500 per pazienti acuti e sorgerà nella piana a nord della stazione ferroviaria di Taggia". Chiaro dunque il messaggio che l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola ha voluto trasmettere all'Asl 1 imperiese per imprimere un'accelerata al progetto.



"Ho voluto sensibilizzare la Asl 1 competente - aggiunge Gratarola - per far sì che a settembre arrivi sul tavolo di Regione Liguria tutto ciò che serve alla realizzazione dell'ospedale nei tempi più rapidi possibili". Regione Liguria è nel frattempo impegnata nella tutela dell'attuale sistema. "In attesa dell'ospedale unico - conclude l'assessore Gratarola - per garantire un'adeguata offerta sanitaria sul territorio imperiese continua l'opera di sostegno degli ospedali di Imperia, Sanremo e Bordighera".