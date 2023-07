Iniziata la stagione dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia con un super concerto presso l’Istituto di Santa Marta a Ventimiglia

Ieri sera, all’istituto di Santa Marta a San Secondo si è svolto il concerto dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia. Grande partecipazione di pubblico con l’amministrazione comunale, rappresentata dal vice Sindaco Marco Agosta, dall’Assessore alle Manifestazioni e Turismo Dott.ssa Serena Calcopietro e dall’Assessore ai Lavori pubblici Domenico Calimera.

Molto applaudito anche il canto Ventemigliusu “Sciure e Garçune” arrangiato per la prima volta per formazione bandistica dal Mº Franco Cocco.

Inaspettata e molto gradita è stata la Visita del Console Rappresentante della Cumpagnia d’ì Ventemigliusi Marco Scullino che, dopo aver ringraziato il Mº Cocco per il lavoro di rievocazione dei brani musicali di Ventimiglia che sta portando avanti da molto tempo, ha voluto far dirigere il concerto compreso il Brano da lui arrangiato con il Medaglione della Cumpagnia indossato per la prima volta dal padre fondatore della stessa Cumpagnia, Emilio Azaretti.

Prossimo appuntamento sarà il concerto di venerdì al chiostro di Sant’Agostino alle 21,15.