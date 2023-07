Liste d'attesa infinite: i liguri rinunciano a curarsi

Che i tempi di attesa e le liste infinite per poter accedere a visite ed esami in Italia siano un problema conosciuto da anni e difficile da risolvere non è una novità.

Eppure, i dati diffusi recentemente dalla CISL Liguria sono davvero impressionanti e delineano un pericoloso allontanamento dei liguri dalla prevenzione, dalle cure e dall'assistenza medica a causa, in particolare, dei ritardi nell'erogazione dei servizi sanitari.

Un quadro preoccupante

Un quadro preoccupante che rispecchia, purtroppo, l'allarme lanciato dall'Istat: infatti, è ben noto che durante la pandemia il numero degli italiani che sono stati costretti a rinunciare alle prestazioni sanitarie necessarie è quasi raddoppiato, passando dal 6,3% del 2019 al 9,6% del 2020.

In Liguria nel 2022 la rinuncia a curarsi per liste d'attesa, distanza e motivi economici, in base ai dati Istat, si attesta al 5,8%.

A impensierire, inoltre, è il fatto che, se fino a qualche anno fa erano le condizioni economiche a impedire ai cittadini di curarsi, oggi si aggiungono le liste d'attesa pressoché infinite, che sono ormai diventate uno dei motivi principali della rinuncia (per il 3,8% della popolazione, secondo i dati Istat).

Numeri che fanno riflettere, anche perché vanno a sommarsi a quelli, in netta crescita, della spesa sanitaria a carico delle famiglie.

I dati allarmanti in Liguria

In particolare, il sindacato ha condiviso alcuni esempi lampanti dei tempi di attesa nelle strutture pubbliche in Liguria registrati a inizio luglio 2023.

Sono ben 132 i giorni di attesa per ecografie ginecologiche non a carattere di urgenza, 287 quelli per una colonscopia e 230 per una visita chirurgica vascolare presso le strutture dell'ASL 1.

Invece, per l'ASL 2 si segnalano 282 giorni per una visita dermatologica e 71 per una radiografica all'addome in tempi brevi; per l'ASL 3 sono 147 i giorni per una spirometria da fare in tempi brevi, per l'ASL 4 294 i giorni per una visita pneumologica e 102 i giorni per una mammografia urgente presso l'ASL 5.