Ottimi risultati per la Canottieri Sanremo a San Giorgio di Nogaro (Foto)

Ottimi risultati per la Canottieri Sanremo, lo scorso fine settimana, a San Giorgio di Nogaro dove si è svolta la prima prova nazionale di canoa -giovani per canoisti di età compresa tra gli 8 e i 14 anni. Questa gara è ormai una tappa fissa della stagione agonistica per i giovani canoisti e dà indicazioni importanti sulla preparazione in vista della finale nazionale assoluta che si svolgerà a settembre sul lago di Caldonazzo.

La squadra bianco-azzurra si è comportata molto bene conquistando 9 medaglie e ottimi piazzamenti in tutte le categorie. Sulla distanza dei 2000 mt ottima la prova delle giovanissime del k4 allieve (2011/2012) Giorgia Dos Santos Janaina Peluso, Rafaela Van Den Boom e Martina Lisi, seconde dopo una gara molto combattuta, e del k2 cadetti b (2009) di Alessandro Allavena e Samuele Lavagno giunti terzi.

Le gare di velocità della domenica hanno confermato la buona preparazione dei canoisti sanremesi: 1 oro con Matteo Trosso nel 4.20 allievi (2011); 3 argenti nel k1 cadetti a e b con Riccardo Boeri e Carolina Sanchez (2010/2009) nel k1 cadetti b di Alessandro Allavena; tre bronzi con il k2 5.20 di Matteo Trosso e Mattia Salvi, il k2 cadette di Carolina Sanchez e Martina Lisi e la staffetta allieve di Giorgia Dos Santos Janaina Peluso, Rafaela Van Den Boom e Serena Lisi. A completare i risultati 5 k2 cadetti: a Tommaso Di Sanchez e Riccardo Boeri 7, il k2 di Andrea Saldano e Nicolo' Liotta nel k2 cadetti b.

"Siamo soddisfatti sia delle medaglie che dei piazzamenti ma soprattutto della grinta e determinazione che i ragazzi hanno dimostrato in gara, fondamentali per la loro crescita sportiva". Queste le parole del presidente Sergio Tommasini.