Imperia: grande successo per la 'Beach Waterpolo Cup', vittoria per la 'Pescheria Mare Blu'

La Pescheria Mare Blu si è aggiudicata la quinta edizione della ‘Beach Waterpolo Cup’, disputatasi alla Baia Salata di Imperia.

La squadra allestita dal patron Vincenzo Mirabella ha avuto ragione nel proprio girone, vincendo sempre agli shoot out. Poi il cammino li ha messi di fronte ad U Battistrasse per la finale, vinta nei due set 4-3 e 5-4. La squadra era composta dal capitano Sofien Mirabella, dai tre fratelli Novara (con Ettore risultato capocannoniere con 27 reti) e da Fabio Gattarossa.

Il team Baia Salata, con l'estremo difensore Silvio Novaro eletto miglior portiere della rassegna, è giunta sul gradino più basso del podio vincendo la finalina su Osteria Porca Vacca. Nei premi individuali spiccano Alessia Iazzetta, giocatrice di U Battistrasse, decretata 'Miglior Giovane' e Giacomo Grosso eletto miglior giocatore del torneo. Entrambi atleti della Rari Nantes Imperia. Nonostante il meteo di sabato che ha costretto a rinviare alcune partite alla domenica, l'organizzazione è soddisfatta per la riuscita del torneo. Sono scesi in acqua oltre 70 atleti con nomi importanti per la pallanuoto del calibro di Elisa Casanova, Giulia Emmolo, Giulia Gorlero, Marco Capanna e Niccolò Rocchi.