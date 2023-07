Calcio, Prima Categoria. Il portiere Lorenzo Bazzoli torna a difendere i pali dell’Ospedaletti

Gradito ritorno in casa Ospedaletti.

La società ha formalizzato l’ingaggio del portiere classe 2000 Lorenzo Bazzoli, già in orange nella stagione 2021/2022 in Eccellenza e per metà annata in Promozione. Poi il passaggio al Sanremo 2000.

In precedenza ha vestito le maglie di Carlin’s Boys e Atletico Argentina.