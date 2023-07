Atletica: finale Argento ai campionati di società allievi per ASD Maurina Olio Carli

Storico risultato per l’atletica ligure: la Maurina Olio Carli raggiunge per la prima volta nella sua storia (e dal 1907 gli anni sono tanti) la finale Argento ai campionati di società allievi (risultato mai ottenuto in regione da altra società).

"Tutto merito di una perfetta alchimia nata tra compagni di scuola, amici, ragazzi cresciuti tra loro un passo alla volta: compagni di vita e di sport. Questo obiettivo è stato raggiunto lavorando anno dopo anno, grazie a continui piccoli innesti che hanno portato al risultato tanto desiderato.

La finale si terrà il 23/24 settembre a Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, e si sfideranno squadre di valore assoluto, appartenenti a città che possono vantare bacini d’utenza notevolmente superiori, come Torino, Milano e Bologna per citarne alcune. Ci si confronterà ad armi pari e senza timore, con la voglia e le possibilità di essere protagonisti e non solo comparse.

La Maurina Olio Carli Imperia è da sempre l’unica realtà del Ponente Ligure e unica società a svolgere un'attività che parte dal settore giovanile fino ad arrivare a quello assoluto. La sola a portare l’atletica della provincia a primeggiare a livello regionale, sempre presente a livello nazionale (anche con svariate medaglie ai campionati Italiani) e da sempre presente con orgoglio anche a livello internazionale, con ragazzi nati o cresciuti con noi che hanno vestito, e vestono tutt'ora, la maglia della Nazionale.

Quest'anno però, superando inutili campanilismi, é riuscita a unire e a collaborare con altre realtà limitrofe. Alla storica e continuativa collaborazione con Santo Stefano al mare, fucina di atleti che ormai da anni è collegata alla Maurina, si è unita, finalmente, anche un’altra realtà del ponente: l’Atletica Ventimiglia.

La nuova società, nata dalla cessata attività della vecchia realtà dell’estremo ponente, ha creduto nel progetto e insieme alla Maurina crescerà anno dopo anno, ma già da subito il suo apporto è stato determinante per raggiungere l’obbiettivo della finale argento, grazie a due preziosi innesti.

I giovani atleti crescono, per poi unirsi e dar vita a un gioco di squadra dove tutti sono e devono essere protagonisti".

Ecco i nomi dei ragazzi impegnati in questa impresa e le loro gare.

100 metri PELLE ENNIS - PASOTTO DIEGO

200 metri PELLE ENNIS - PASOTTO DIEGO

400 metri GIACINTO PAOLO - CALAMAI LORENZO

4 x 100 PASOTTO DIEGO, MANZONE ANDREA, GIACOSA MARCO, PELLE ENNIS

4 x 400 BONECHI LEONARDO, CALAMAI LORENZO, GIACINTO PAOLO, GHILARDUCCI ANDREAS

4 x 400 SCARELLA LUCA, CALAMAI LORENZO, BIRARELLI AMORE DAVID, PINO MATTIA

110 Hs GIACOSA MARCO

400 Hs GHILARDUCCI ANDREA - GIACOSA MARCO

800 metri GIACINTO PAOLO- GHILARDUCCI ANDREAS- CALAMAI LORENZO - PINO MATTIA

1500 metri CALAMAI LORENZO - GIACINTO PAOLO - SCARELLA LUCA

3000 metri GHILARDUCCI ANDREAS - SCARELLA LUCA - BIRARELLI AMORE DAVID

2000 siepi GHILARDUCCI ANDREAS

Salto in alto GIACOSA MARCO - BONECHI LEONARDO - MANZONE ANDREA

Salto con l’asta BONECHI LEONARDO

Salto in lungo MANZONE ANDREA

Disco PARIS SAMUELE

Giavellotto PARIS SAMUELE - BONECHI LEONARDO

Peso PARIS SAMUELE - BONECHI LEONARDO

"Con loro Massimo Megiovanni Francesco Brezzo e Andrea Favero fuori per infortuni, ma sempre presenti a tifare e sicuramente presenti in finale. Un plauso ai loro tecnici: GIACOSA, LITTARDI, SMERALDO, ORIOLO, MONTESSORO, GIORDANO. Sei persone che hanno costruito un capolavoro".