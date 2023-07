Taggia, punto nascite di Sanremo. Conio e Cerri rispondono a Oggero: "Polemica pretestuosa e fuorviante"

In merito all’intervento del segretario cittadino del PD, Lorenzo Oggero, sulle dichiarazioni del sindaco Mario Conio inerenti al punto nascita di Sanremo, il primo cittadino di Taggia insieme alla consigliere Regionale, Chiara Cerri, rispondono: “Si tratta di una polemica pretestuosa e fuorviante”.

“Le mie dichiarazioni ai giornali – spiega Conio – servivano solo a chiarire quanto il tema della sanità sia di grande importanza per tutto il territorio e non debba alimentare divisioni tra i sindaci e il presidente della Provincia. Ciò che ho chiesto è semplicemente di non cadere in polemiche sterili e inutili campanilismi nell’obiettivo di un interesse comune.”

“Nel merito delle dichiarazioni di Oggero – proseguono il sindaco Conio e la consigliere Cerri – evitando valutazioni sullo stato della sanità ligure, vogliamo ricordare che Regione Liguria si sta impegnando per portare servizi sul nostro territorio. Pensiamo all’ospedale nuovo provinciale e alla Casa della Salute che sorgeranno nel nostro comune. Siamo quindi fiduciosi nell’operato di Regione e dell’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, che si è sempre dimostrato disponibile e aperto al confronto, confermando il mantenimento dei due punti nascita: quello di Imperia e quello di Sanremo. Riteniamo indispensabile, infatti, che entrambi siano in servizio per il bene e la salute dei nostri cittadini, in attesa del nuovo ospedale provinciale. L’assessore Gratarola si è reso disponibile a incontrare i sindaci della provincia per chiarire gli aspetti della questione; la riunione si terrà nei prossimi giorni”.