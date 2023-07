Taggia: 'Alla scoperta del centro storico', oggi una uscita didattica del nido d'infanzia 'Girotondo' (Foto)

Continuano le attività al nido d’infanzia comunale 'Girotondo' di Taggia, gestito dalla Coop Nuova Assistenza. 'Alla scoperta del centro storico', altra uscita didattica per i bambini più grandi con tappa il centro storico di Taggia.

I bambini, accompagnati dalle educatrici, sono andati alla scoperta del territorio diventando piccoli cittadini e grandi esploratori. Grazie all’utilizzo dei mezzi pubblici, i bambini arrivati a Taggia hanno passeggiato per il centro storico: percorrendo le strade, i portici, le piazze alla scoperta dei luoghi del vivere quotidiano (negozi, panetterie, edicole…). Non poteva mancare la sosta dal fornaio per comprare i canestrelli, prodotto tipico artigianale di Taggia, da gustare a merenda con tutti i compagni.

Il tempo dedicato alle uscite diventa tempo educativo, mantenendo attivo il legame con il territorio e il contesto in cui è inserito il servizio, questi piccoli viaggi sono pieni di suggestioni ed emozioni per i bambini, viene offerta la possibilità di esplorare la realtà che li circonda con i loro occhietti curiosi ed attenti.