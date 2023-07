Arma di Taggia: ultimi giorni per iscriversi alla Sant’Erasmo Run k10 di venerdì prossimo

“Sono molto contento di venire ad Arma di Taggia e partecipare alla Sant’Erasmo Run K10, sia per la bellezza del posto sia perché a me piacciono le gare di 10 Km. E’ infatti una distanza che ho nel cuore, anche se questo sorprenderà, visti i risultati che ho conseguito nelle ultramaratone”. Così il Campione del Mondo Giorgio Calcaterra, tre volte iridato nella 100 km di ultramaratona e dodici volte vincitore della mitica 100 km del Passatore, si appresta a raggiungere il ponente ligure, dove venerdì 28 luglio andrà in scena La Sant’Erasmo Run K10. La gara, organizzata dall’ASD Naturun Team Valle Argentina, prenderà il via alle ore 19.00 da Piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia , dove ci sarà anche l’arrivo (tempo massimo due ore). Il percorso, dopo un breve tratto del lungomare, si svilupperà sulla pista ciclopedonale in direzione Sanremo, dove all’altezza dei Tre Ponti ci sarà il giro di boa. In programma una gara di 10 Km competitiva su percorso omologato Fidal. Sullo stesso tracciato è anche prevista una passeggiata ludico motoria amatoriale, a passo libero, aperta a tutti.



“Noi che corriamo siamo una grande famiglia, perché condividiamo la stessa passione – ha detto Giorgio Calcaterra –. Per questo si instaura sempre un bel rapporto, sia prima sia dopo le gare. Ci vediamo ad Arma di Taggia!”.

Le iscrizioni rimarranno aperte sul sito www.naturunteamk40.com fino al 27 luglio (oppure al raggiungimento dei 150 iscritti). Per la competitiva gli atleti devono essere affiliati alla Fidal ed in regola con le pratiche di tesseramento. Ad entrambe le gare ci si potrà inoltre iscrivere giovedì 27 luglio anche direttamente nello stand presente nei pressi della palestra La Pineta. Il giorno della gara sarà inoltre allestito un desk in Piazza Tiziano Chierotti, dalle ore 16.00 alle ore 18:30, per le ultime iscrizioni relative però alla sola passeggiata non competitiva.



Le premiazioni della gara competitiva si svolgeranno in Piazza Tiziano Chierotti. Saranno premiati i primi tre classificati assoluti uomini e donne. Sono inoltre previste le premiazioni di categoria (non cumulabili con gli assoluti): Allievi M/F; Categorie: Juniores e Promesse in un’unica classifica M/F Categorie Seniores: M 23-34 anni e F 23-24 anni; M da M35 a M65, ogni 5 anni, come da categorie FIDAL. Accorpate le categorie M70 e successive; F da F35 a F65, ogni 5 anni, come da categorie FIDAL. Accorpate le categorie F70 e successive.



Il Comitato Organizzatore ringrazia per l’aiuto ed il sostegno i Comuni di Taggia e Sanremo (Assessorati allo Sport e al Turismo) ed Amaie Energia e Servizi.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale www.naturunteamk40.com, la pagina Facebook ed il profilo Instagram della ASD Naturun Team Valle Argentina, oppure scrivndo un messaggio WhatsApp ai seguenti numeri 3477032969 (iscrizioni uomini) – 3472553737 (iscrizioni donne) inviando il messaggio LA SANT’ERASMO RUN K10 seguito dal nominativo e indirizzo mail.