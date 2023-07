Al via "Un Mare di Sapori": buona cucina, musica e mercatini animano il lungomare di Bordighera (Foto e video)

Ha preso il via, questa sera, l'ottava edizione della manifestazione 'Bordighera Un Mare di Sapori', che andrà in scena fino a mercoledì 26 luglio, a partire dalle 19, sul Lungomare Argentina a Bordighera. Una tre giorni intensa e attenta a celebrare il buon cibo. Per l'occasione si potrà anche ascoltare musica live, ammirare spettacoli musicali e mercatini dell’artigianato.

L’evento, organizzato dalla Confcommercio di Bordighera in collaborazione con il comune di Bordighera e la Regione Liguria, premia il Lungomare Argentina quale location ideale per accompagnare residenti e turisti in un percorso enogastronomico in riva al mare alla scoperta delle eccellenze del territorio: i migliori ristoratori locali propongono menù capaci di evocare e proporre la più rappresentativa tipicità della cucina ligure ma non solo, che possono essere degustati seduti ad uno dei tanti tavoli allestiti sul lungomare ascoltando la musica di Mercenari, Ambaradam& Smartphonic, Ale Dj e Bruce Brothers.

Bordighera Un Mare di Sapori è divenuto uno degli eventi promozionali più importanti e molto attesi del comprensorio della Riviera dei Fiori, ogni anno, infatti, è sempre più crescente la presenza e la partecipazione del pubblico alla rassegna, tanto da diventare un punto di riferimento per la gastronomia locale. Inoltre, nasce e si conferma come un'occasione per portare sotto i riflettori il valore della cucina ligure.

Un Mare di Sapori nasce per iniziativa della Confcommercio insieme ad alcuni ristoratori locali con lo scopo di salvaguardare e valorizzare la cultura del proprio territorio e delle sue eccellenze e crearne un’immagine forte e coordinata all’insegna della qualità. Il binomio cibo-cultura è sempre stato nel cuore delle iniziative del gruppo per valorizzare i prodotti di qualità e i professionisti della cucina locale, coloro che continuano a credere in questo evento.