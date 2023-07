Tiro con l'Arco: grande partecipazione di arcieri al Trofeo San Lorenzo di San Bartolomeo al Mar

Grande partecipazione di arcieri al Trofeo San Lorenzo.

Oggi a San Bartolomeo al Mare, sul campo di tiro con l’arco, organizzato dagli arcieri San Bartolomeo, si è svolto il Trofeo San Lorenzo, gara di tiro alla targa valevole per la qualifica ai prossimi campionati italiani.

"C’è stata una numerosa partecipazione di atleti della Liguria, del Piemonte, della Lombardia e del Veneto. La gara è stata diretta dai giudici di gara Gervasi Patrizia, Giuseppe Capalbo . Il direttore dei tiri è stato Emilio Capalbo. I portacolori della squadra di casa si sono ben comportati.

Nella divisione olimpica senior maschile 3 posto per Fabio Furlanetto, tra i giovanissimi 5 posto per Francesco Falchi, che migliora il suo personale di 80 punti. Nella divisione compound master maschile 2 posto per Vittorio Pasqualotto. Nella divisione arco nudo senior femminile 1 posto per Francesca Capalbo e 3 posto per Lucia Lenzi. Nei master maschili 1 posto per Cesare Prette, 3 per Maurizio Gabrielli, 4 per Cesare Argento.

Tra le ragazze 1 posto per Giulia De Marchi che migliora il record personale. Nella gara a squadre 1 posto arco nudo master per Prette, Gabrielli, Argento.

Il presidente della società organizzatrice Salvatore D’Amico e il consigliere comunale allo sport Martini Antonello hanno ringraziato i numerosi partecipanti.