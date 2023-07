Calcio: i convocati della Sanremese per il raduno della prima squadra

La Sanremese Calcio comunica l’elenco dei convocati per il raduno della prima squadra previsto per lunedì 24 luglio.



La squadra si ritroverà al Comunale alle ore 13, poi si sposterà al Castellaro Golf Resort dove alloggerà fino al 12 agosto. Gli allenamenti si terranno al Comunale e a Pian di Poma. La prima uscita amichevole è fissata per il 5 agosto alle ore 19 al Comunale contro la Sampdoria Primavera.



Sono 25 i convocati biancoazzurri che lavoreranno agli ordini di mister Giannini e del suo staff. Oltre ai 21 annunciati ci saranno anche 4 aggregati della Juniores (Di Fino, Fareri, Cappello e Farrauto) e 4 atleti in prova. Ecco l’elenco completo.



Portieri: Bohli (2005), Grotta (2004).



Difensori: Bechini, Bregliano, Cesari (2004), Legal, Mauro (2003), Tordini, Di Fino (2006), Fareri (2006).



Centrocampisti: Bastita (2004), Gagliardi, Larotonda, Maglione, Maugeri (2003), Santanocito (2005), Scariano (2005), Taddei, Cappello (2005), Farrauto (2006).



Attaccanti: Camerino (2006), Ibe, Pellicanó, Rocco, Silenzi.