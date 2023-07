Taggia: realizzazione impianto sportivo in area demaniale, il Gruppo ‘Progettiamo il Futuro’ chiede lumi

“Abbiamo appreso dalla stampa che ‘Taggia ha scoperto il Padel’ con la stesura di una delibera di giunta comunale peraltro non ancora pubblicata.

Prima di poter visionare l'atto amministrativo, sperando che contenga tutti i pareri necessari, e auspicando, come il recentissimo inventario degli impianti sportivi del Comune a rilevanza economica ha potuto rilevare, la necessità di una gara per la realizzazione ed assegnazione dello stesso. Non vorremmo che si attendesse, come da italica consuetudine, il periodo agostano, per pubblicare la delibera, con la già allegata proposta privata, con termine che non permetta ad altri competitori di partecipare.

Il Gruppo ‘Progettiamo il Futuro’”.