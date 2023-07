Da Ospedaletti a Los Angeles, Lisa Fusco vince una borsa di studio del coreografo Milo Levell (Foto e video)

La 25enne Lisa Fusco di Ospedaletti realizza un sogno: vince una borsa di studio per la danza hip hop. Verso la fine di novembre partirà alla volta di Los Angeles in America per studiare danza nella scuola Millennium Dance del coreografo e coach di Micheal Jackson Milo Levell.

Classe 1997, ha partecipato a uno stage con insegnati di hip hop di livello mondiale, tra i quali la coreografa e ballerina di Amici Veronica Peparini, andato in scena tre giorni, dal 7 al 9 luglio, nell’hotel Città del Mare a Terrasini in provincia di Palermo. Alla conclusione sono state distribuite quattro borse di studio da parte di Milo Levell e una è stata consegnata a Lisa che avrà così la possibilità di studiare danza hip hop per un mese in Usa.

“Finalmente è successo qualcosa di bello anche a lei” - commenta soddisfatta la mamma di Lisa, Eliana Giacosa - ”Ha fatto uno stage con persone di grande livello e ha vinto una borsa di studio per andare in una scuola di danza a Los Angeles. Non ci crede ancora. È stata una soddisfazione per lei ma anche per tutti noi. Siamo felici del risultato raggiunto, non ha mai mollato ed è arrivata fino a qui. Ora speriamo che possa realizzare anche l’altro suo sogno: fare un musical”.

Lisa ha iniziato a ballare hip hop all’età di quattro anni, due anni fa ha ballato in due video con Eliana Giacosa a Ospedaletti realizzati con la collaborazione di Giulio Cardone, fotografo e videomaker ora degli Urban Theory: “Jerusalema” e “Scoppierà il colore”, nato su ispirazione del brano di Irama “La Genesi del tuo Colore”, girato a Ospedaletti e dedicato alla musica e alla danza. Ha registrato, inoltre, una canzone nello studio di Rmb. Lisa, dopo anni di duro lavoro e nonostante problemi di salute, alla fine è riuscita a raggiungere il suo obiettivo: ora potrà ballare in America con famosi coreografi, come Milo Levell, un move-master veterano riconosciuto a livello internazionale che ha viaggiato in oltre 30 paesi e ha ispirato e formato molti dei principali coreografi e ballerini di oggi che hanno continuato a lavorare con Michael Jackson, Beyonce, Justin Timberlake, Justin Bieber, Madonna, Brittney Spears, Usher, Janet Jackson, Chris Brown, Missy Elliott, LL Cool J e Jennifer Lopez. Milo è un maestro istruttore di hip hop, è stato uno degli allenatori privati di Michael Jackson ed è stato uno dei primi, nella storia mondiale, a ballare per Papa Giovanni Paolo II nel Giubileo del 2000 tenutosi nel Vaticano, essendo stato nominato Ambasciatore di Dance For World Peace insieme ad un altro.