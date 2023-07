Sanremo: strada Villa a San Bartolomeo in condizioni disastrate, la segnalazione con foto di un cittadino

"Buongiorno Direttore,

credo che sia doveroso segnalare le condizioni disastrate di una delle tante strade dimenticate dal nostro Comune esattamente nella frazione di San Bartolomeo, strada Villa, che da diversi mesi versa in condizioni di pericolo per la sicurezza stradale.

Se non ricordo male Strada Villa era stata inserita tra gli interventi programmati dal Comune da eseguire a fine 2022, ma ciò non è accaduto. Ad oggi ci traviamo con una strada piena di erbacce, ristretta ad una sola corsia, pericolosa soprattutto per i nostri ragazzi che la percorrono con i motorini. Quando interverrà il nostro Comune?".