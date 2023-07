Nell'immagine del giorno della laurea c'è anche il suo papà, il regalo di compleanno della famiglia alla giovane Lisa Cella

La neo laureata Lisa Cella, grazie alla sua ottima votazione, è stata selezionata per una Borsa di Studio della Fondazione Italia Usa organizzatrice del Master Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy. A comunicarlo è la mamma, Fabrizia Cernuto, che in occasione del suo compleanno ha pensato ad un regalo speciale.



“Nel giorno del suo compleanno, la Famiglia Cella Cernuto riconosce con immenso amore i giusti meriti per l'impegno di Lisa, la sua serietà e le capacità che proseguono dopo essersi laureata con 110/110 con lode in Scienze del Turismo Impresa, Cultura e Territorio — Dipartimento di Economia Università di Genova/Polo Imperiese - organizzando la tesi mentre il papà Gerardo Cella (Isp. Capo in congedo della Polizia di Stato) ci lasciava improvvisamente, nell'ottobre scorso.

Tutta la Famiglia, con Nonni paterni e materni insieme, augurano a Lisa il più radioso percorso di seria costruzione personale e nel lavoro con un mare di carissimi auguri di compleanno con questa foto tutti insieme, come sempre...e come del resto è stato per quel tuo fantastico 14 marzo 2023 di avvio alla vita adulta ed autonoma. Grazie dolce, cara e forte Lisa, auguri per tutto e sempre avanti!".

La Fondazione Italia Usa, con l'obiettivo di sostenere concretamente i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali, organizza il Master online Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy. Il Master, con un panel didattico di prestigio internazionale formato da oltre 35 docenti, usufruisce dell'adesione del Ministro dell'Università e della Ricerca. Il presidente del Master è l'ambasciatore Umberto Vattani, presidente Venice International University, già segretario generale del Ministero degli Esteri.



La Fondazione Italia USA, per i valori espressi nelle sue azioni formative, fa parte della rete accademica delle Nazioni Unite, il programma UNAI - United Nations Academic Impact lanciato dal segretario generale dell'ONU nel 2010. L'UNAI affianca pertanto il proprio logo a quello della Fondazione sul diploma del Master.