Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 23 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

I 'Nine Below Zero' al Teatro del Casinò di Sanremo

DOMENICA 23 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



9.30-24.00. ‘L’Estate in Mare’: mercatino di hobbisti, Artigianato, produttori, enogastronomia, agroalimentare, prodotti tipici regionali e aziende agricole, shopping e idee regalo Corso Imperatrice

10.00-23.00. ‘Di là dal paesaggio’: mostra di due giovani artisti italiani Luca Boffi (Alberonero) e Jacopo Valenti curata da Vittorio Parisi. sale ‘Magazzino di Levante’ del Forte di Santa Tecla, fino al 30 luglio (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

13.00-19.00. ‘PicNic’: festa in spiaggia con un evento che trasforma il pranzo in musica e spettacolo per tutto il pomeriggio di tutte le domeniche. Beach Party dalle h 16. Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, info ‎+39 324 804 7852 (più info)

17.00-22.00. Esposizione opera di Ernesto Gay ispirata dal romanzo di Italo Calvino ‘Il Castello dei Destini incrociati’ premiata alla Biennale di Venezia 2023 da Vittorio Sgarbi. Galleria d’arte ‘Bonbonniere’, Corso Inglesi, ingresso libero



17.00. Inaugurazione mostra ‘Sinestesie’: la curatrice Elena Rede presenta una collettiva con un'opera surrealista di Luca Alinari, prezioso gioiello della storia dell'arte italiana, che espone con Andy dei Bluvertigo, Marika Laganà, Italo Corrado e Diego Papagna. Aperitivo dalle 19.30 con dj set di Andy dei Bluvertigo. Location Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, ingresso libero, info 0184 667601



19.30. Presentazione ufficiale con aperitivo della Fondazione ‘l’Uomo e il Pellicano’ fondata da Alberto Guglielmi Manzoni con illustrazione della genesi e scopi della fondazione. Dalle 21, intermezzi musicali a cura di Cristina Noris e Vitaliano Gallo (rigorosamente su prenotazione e con contributo di 10 euro). Giardino di Villa Nobel

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time dei ‘Sound Fusion’ con Luca Griotto (voce e tastiera) e Cristina Silvestro (violino). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.00. Fiesta Latina con Salsa Bachata, Kizomba, Reggaeton, Merengue, Cha Cha Cha (ingresso + drink 10 euro). Bahama Star, via Armea 91, info e prenotazioni 328 3390866 (ogni domenica d’estate)

21.00. ‘Unojazz&Blues 2023’: seconda serata con i ‘Nine Below Zero’, band che ha sempre saputo distinguersi, anche in tempi di esplosione punk, grazie al loro amore per il Chicago blues. Opening: The Siderwinder. Presenta Maurilio Giordana. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Non è possibile prenotare ma dalle 20 sarà possibile accedere all’interno (più info)

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

21.15. Concerto per l’Emilia con Leonardo Fiaschi e Aleandro Baldi. Banchina Aicardi

VENTIMIGLIA

18.00-24.00. ‘Sulle Orme del Corsaro Nero’: Ambientazioni, spettacoli ed eventi a tema per famiglie nel Centro Storico

21.00-23.00. Mostra 'Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

21.00-23.00. ‘Estate al Museo’: Apertura serale Al Brillar di Stelle: visite guidate a tema e a ‘lume di candela’ alle 21.15. Museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell’Annunziata (tutti le domeniche sino al 31 agosto)

21.15. Per il 25° Festival Organistico Internazionale, ‘Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria, concerto d’organo di Michael Utz (D). Evento a cura dell’associazione culturale ‘Rapallo Musica’. Cattedrale di S. Maria Assunta, ingresso libero

VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



21.00. ‘Notturna FIAB’: facile pedalata tra le vie del centro di Ventimiglia, Camporosso mare, Vallecrosia e Bordighera di circa 12 km, che si snoda principalmente su strade secondarie a basso traffico, piste ciclabili e lungomare. Ritrovo sul Solettone Nord a Vallecrosia con arrivo a Sant'Ampelio a Bordighera. Info e iscrizioni 3342485043

BORDIGHERA



9.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Stretching alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre



10.00. 'Beneath The Surface': mostra d'arte di artisti emergenti ed internazionali. A cura dell’associazione YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 29 luglio



18.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

18.30 & 19.30. Teatro itinerante ‘Magiargè e altre storie del Mare’ (2 gruppi). Partenza dalla Chiesa di S. Ampelio, info e prenotazione (obbligatoria) al numero whatsapp 347 5446651 (a pagamento)

19.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Qi Gong al Chiosco della Musica Evita Peron, fino al 3 settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre

21.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Balli caraibici. Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

OSPEDALETTI

21.30. ‘Ospedaletti…Ricorda’: ‘Papetti for ever’ con l’Orchestra Sinfonica di Bordighera. Serata Omaggio al Maestro Fausto Papetti nel 100° anniversario della nascita condotta da Amelia Cimiotti con ricordi ed aneddoti del grande sassofonista. Auditorium Comunale

TAGGIA



8.15. ‘Dal Passo Teglia al Monte Monega’: escursione accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo ore 8.15 davanti alla stazione di Taggia oppure alle ore 9.15 al passo Teglia, info 327 0824866 (i dettagli a questo link)

9.00. ‘Cross Country - XCU Challenge 2023’: Manifestazione sportiva di ciclismo mountain bike. Centro storico di Taggia

10.00-19.00. 1° Concorso Fotografico Nazionale: Mostra Fotografica ‘Tabya Foto Contest 2023’ a cura dell'Associazione Culturale ‘Digit Art in Foto’ di Taggia. Villa Boselli (h 10/12-17/19)



17.00-24.00. Fiera promozionale ‘Color lavanda’: artigianato artistico con prodotti derivati dalla lavanda. Via Curlo e Piazza Farini

18.00. Festeggiamenti di Santa Maria Maddalena del Bosco: i festeggiamenti iniziano il sabato pomeriggio con ‘la partenza’ dei Maddalenanti da piazza Cavour per l'Eremo. La domenica mattina, dopo le funzioni religiose e il pranzo, rientro in Taggia con sfilata nelle vie cittadine e ritrovo in Piazza Cavour con il tradizionale ‘Ballo della Morte’ e con un festoso lancio di fiori di lavanda



18.00-24.00. In diretta dalla piazza Radio 88 Sanremo. Piazza Tiziano Chierotti

21.15. ‘La piazza si fa cinema’: proiezione film ‘Il Silenzio Grande’ di Alessandro Gassman (2021). Via Lido sul Lungomare di Arma

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

RIVA LIGURE

21.15. Per BimBumBam, Cinema all’aperto con proiezione film d’animazione ‘Baby Boss 2- Affari di famiglia’. Piazza Ughetto, ingresso libero

DIANO MARINA



​19.00. ‘Evviva l'Estate’: sagra enogastronomica a cura della Famia Dianese con intrattenimento musicale dei ‘Wavers – 51’. Villa Scarsella

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.15. Rovere d’Oro Night Live’: Finale del Concorso Internazionale e premiazioni.. Sagrato del Santuario di N.S. della Rovere, ingresso libero (più info)

CERVO



21.30. Per il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo (60ª edizione), concerto del BQ – Baritone Sax Quartet: Candle Light Concert. Lo spettacolo sarà preceduto, alle 20.30, da una visita guidata all’Oratorio di S. Caterina, illuminato solo da candele. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)

ENTROTERRA

BADALUCCO

17.00. Mostra fotografica ‘Proverbi Fiamminghi’ di R. Pestarino, presso ‘UpArte Gallery’

BAJARDO



21.00. Concerto ‘Dalla Liguria a Nashville e ritorno’ con Lorenzo Piccone, chitarra e altri strumenti. Chiesa Vecchia

CARPASIO

9.30-17.30. ‘I Laboratori con le Erbe’: accoglienza (h 9.30) + Laboratorio di economia domestica (h 10) + pranzo degustazione (h 13) + Laboratorio cosmesi naturale (h 14.30). Museo della Lavanda, via Castello 3, info e prenotazioni 333 7547527

CIPRESSA



12.00. Blrrharley alla Torre Gallinaro

CIVEZZA

20.00. ‘Shakespeare by night’: spettacolo teatrale itinerante con gli attori del Teatro della Tosse. Ingressi scaglionati ogni 20 minuti per 30/40 persone. Il primo alle 20. l'ultimo alle 23. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

COSTARAINERA



21.00. Concerto di musica classica a cura del duo Kristina Gjonej, al pianoforte, e Monica Russo, soprano. Zona Chiesa di Sant’Antonio

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

DOLCEACQUA



10.00-23.00. ‘Antologica Polaroid’: mostra fotografica di Franco Tavaroli. Pinacoteca Morscio, fino al 30 luglio (giovedì e venerdì h 15.30/19:30, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/23)

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



21.30. Per ‘Cinema al Castello’, proiezione film ‘Il Boemo’ di Petr Vaclav: racconta la vita del compositore Josef Mysliveček e in particolare alla sua carriera in Italia. In parte girato in meravigliose ville e giardini tra Albissola e Genova. Castello dei Doria, ingresso libero

DOLCEDO

21.00. ‘Splendori musicali dal Barocco al Classicismo’: concerto con dei Solisti dell’Orchestra da Camera Italiana ‘Antonio Vivaldi’ formato da: Lucia Allegro (violino), Ludovico Allegro (flauto), Federico Allegro (oboe), Roberto Allegro (cembalo). Musiche di A. Vivaldi, C.P.E. Bach, F.J. Haydn, W.A. Mozart. Chiesa parrocchiale S. Tommaso, ingresso ad offerta libera

LUCINASCO



10.00-18.00. Per tutto il periodo estivo, visite guidate al complesso museale della Parrocchia di Lucinasco (h10/12-16/18)

16.00. ‘Concerti sul Lago’ (8ª edizione): concerto della ‘Compagnia Corale di Imperia’ diretta da Vittoria Bessone dal titolo ‘Canti tra tradizione e fede’. Con brani di J. Desprez, P.de La Rue, L. Halmos, A Scarsi, A. Makor (prima esecuzione assoluta dell'Ave Maria del Maro). Chiesa della Maddalena, ingresso libero (più info)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (sabato e domenica di luglio e tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 338 3045512

PERINALDO



20.00. Per Perinaldo Festival 2023, cena plastic free a cura dellpassociazione Volontari di Perinaldo. Piazza San Niccolò, fino al 31 luglio (più info)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



POMPEIANA



21.15. Serie di pièce teatrali a cura dell'associazione Liberalia: da Shakespeare fino ai giorni nostri con un paio di rappresentazioni scritte da due autori della nostra provincia: Giorgia Brusco e Pino Riotto. Sul palco: Consuelo Benedetti, Graziella Tufo, Marino Longo, Gioacchino Logico e Marco Silvano Corradi. Piazza Dante, ingresso gratuito

OLIVETTA SAN MICHELE

21.15. Per il 29° Festival da camera 'Migr’azioni Corali Parcoeur', concerto per sole corde vocali del Coro Troubar Clair: canzoni popolari, villanelle, e madrigali. Frazione Fanghetto (più info)



REZZO



9.15. ‘Dal Passo Teglia al Monte Monega’: escursione accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo ore 8.15 davanti alla stazione di Taggia oppure alle ore 9.15 al passo Teglia, info 327 0824866 (i dettagli a questo link)

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA



10.00. Festival dei Boscaioli con dimostrazione di intaglio, pranzo con sugeli e spezzatino alla ligure e a seguire gara di taglio con motosega e asce. Località Verdeggia

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)



20.30. Per ‘Monte-Carlo Summer Festival 2023’, concerto di Sting ‘My Songs’. Sporting Club, Salle des Étoiles (più info)



21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Ottavio Dantone con Giuliano Carmignola, violino, Matthieu Petitjean, oboe. In programma: Joseph Martin Krau, Jean-Sébastien Bach e Wolfgang Amadeus Mozart. Corte d'Onore del Palazzo dei Principi (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate