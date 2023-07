Calcio giovanile: Alessandro Lupo nuovo allenatore dell’Under 17 della Sanremese

La Sanremese Calcio comunica di aver affidato ad Alessandro Lupo la panchina dell’Under 17. Per Lupo si tratta di un ritorno in biancazzurro, dopo l’esperienza nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019, conclusasi con un secondo posto in Serie D.



La scelta compiuta dalla dirigenza della Sanremese conferma la volontà di puntare sulla crescita dei giovani, mettendo a loro disposizione l’esperienza di ex calciatori professionisti. Lo stesso Lupo ha dichiarato: 《Sono stato convinto dal progetto di Alessandro Masu perché ho visto grande passione verso il settore giovanile. Mi piace l’idea di ripartire dai giovani, sperando che un giorno questi giovani possano far parte della prima squadra》.



Contestualmente, la Sanremese ha ufficializzato tre nuovi arrivi nell’Under 17: Mattia Gonella, Gabriele Gemetto e Simone Pastorino.