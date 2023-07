Sanremese: lo staff delle giovanili si rinforza con gli arrivi di Andrea Caverzan e Gianni Minori

Nuovi ingressi nello staff tecnico del settore giovanile della Sanremese. Il Presidente Alessandro Masu e il responsabile del settore giovanile, Gianni Brancatisano, hanno presentato Andrea Caverzan che sarà il nuovo responsabile tecnico dell’area agonistica.

Lavorerà a stretto contatto con il responsabile del settore giovanile, Gianni Brancatisano, e si occuperà delle squadre dall’Under 14 (2010) fino all’Under 17 (2007) e con la Juniores Nazionale di Mister Carlet. Avrà il compito specifico di collaborare e coadiuvare gli allenatori dello staff tecnico agonistico, nonché quello di lavorare individualmente e di reparto con i giovani che necessitano di un ulteriore stimolo per migliorare il proprio bagaglio tecnico-tattico.

Per lui, inoltre, l’incarico di andare a visionare sui campi i migliori profili presenti nel ponente ligure, un tassello fondamentale per realizzare il progetto Sanremese NextLevel, ovvero quello di collaborare con le società amiche per avere a disposizione i talenti del ponente e provare a costruire i futuri giocatori della Sanremese.

L’altro innesto per la società biancazzurra è quello di Gianni Minori, volto noto del calcio ponentino, che sarà coordinatore dell’area portieri di tutto il settore giovanile e ricoprirà il ruolo specifico di allenatore dei portieri della Juniores Nazionale. Avrà il compito di dettare le linee guida per gli altri allenatori dei portieri Delfino, Farsoni e Forte.

I due nuovi innesti dimostrano la volontà del presidente Masu di voler investire in figure competenti che sicuramente saranno fondamentali nel percorso di crescita sportiva di tutti gli atleti del settore giovanile della Sanremese.