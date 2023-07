Pallavolo: ora è ufficiale, la Grafiche Amadeo è iscritta alla Serie B. Privitera "Pensiamo anche ai giovani"

La formazione ponentina della Grafiche Amadeo si è regolarmente iscritta al campionato nazionale di Serie B di pallavolo maschile.

La formazione che fa capo alla Riviera Volley Sanremo ma che è è anche emanazione della Union Volley con la partecipazione di Nlp e scuola Mazzuchelli ha svolto tutte le operazioni fino a qui necessarie ed è iscritta al campionato. “Ricordiamo – sottolinea la società - che Sanremo non ha mai raggiunto questo traguardo e che, comunque, un campionato nazionale di volley maschile mancava in tutta la provincia da più di 35 anni.

Beppe Privitera, presidente del Riviera Volley, ha ringraziato il Sindaco Biancheri per l'appoggio ed il sostegno ottenuto e ovviamente lo sponsor storico (Grafiche Amadeo) nonchè la Oliflor Export Fiori (Massimo Troia) vero appassionato sportivo e padre del ciclista profesionista Oliviero. “Adesso cerchiamo ancora nuove risorse economiche – dice - per sostenere questo progetto e per rinforzare il gruppo con uno o due giocatori di qualità per cercare di ottenere obiettivo salvezza. Voglia anche offrire un percorso sportivo pallavolistico, partendo dal settore giovanile che evita di dover sempre emigrare. Ci sono allenatori capaci anche nella nostra estrema provincia italiana. In tal senso cerchiamo collaborazioni anche al fuori di Sanremo, visto che vogliamo creare un gruppo du beach volley, aprendo una sede anche nel capoluogo”.