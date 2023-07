Continuano le promozioni al Molo 8.44: sconti fino al 70%

In questo luglio rovente si sono fatte roventi anche le scontistiche dello shopping center di Vado Ligure.

Al Molo 8.44 si trovano promozioni in tutti gli shops fino al -70%: un momento davvero imperdibile per le spese estive in grande risparmio e, perché no, anche per riempire la valigia con capi e accessori trendy da sfoggiare durante le prossime ferie.

"Questa settimana inoltre ti suggeriamo di passare anche da CasaShops dove sono attive delle promozioni sulla collezione “Mobili top”: potrai comprare lampade chic, seggiole, poltrone e vasi di vimini per abbellire ulteriormente il tuo nido e farlo sembrare ancora più speciale e accogliente. Il Molo ha sempre in serbo qualche sorpresa per te" dicono dalla direzione.