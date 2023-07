Taggia presenta gli eventi di agosto: 53 appuntamenti per tutti, si punta sulle tribute band

Per commercio - "Tornerà il giorno del ribasso con Confcommercio (6 agosto), ci sarà come novità una piccola attenzione per i bambini. Il 20 agosto, con CNA un Mare d'Affari, con shopping all'aria aperta. Torna artigianato sotto le stelle, il mercatino dell'antiquariato" - ha ricordato Chiara Cerri.

Per la cultura - "Avremo due spettacoli teatrali, il primo il 6 agosto ad arma di Taggia con "Lupus in fabula" con la compagnia Scaccomatto e l'altra al Castello, a Taggia, "Dov'è Edo", l'8 agosto. Per la rassegna del Centro Culturale Tabiese, Musica e Parole avremo tre appuntamenti con una ospite d'onore Rossella Postorino (finalista al Premio Strega) che porterà il suo ultimo libro Mi limitavo ad amare te. Torna Sulle Orme di San Benedetto (26 agosto) con i fuochi d'artificio e la partecipazione dei Rioni di San Benedetto e i festeggiamenti per Sant'Isidoro (26 agosto). - ha proseguito Cerri - Teatro dell'Albero il 10 e 14 agosto con la soprano Angelica Cirillo accompagnata al pianoforte con degli omaggi a Puccini e Callas insieme al Teatro dell'Albero".