Ospedaletti: concerto/evento con la musica del ‘Re del Sax’ Fausto Papetti all'Auditorium Comunale

Domenica 23 Luglio, alle 21.30, presso l'Auditorium Comunale di Ospedaletti, sarà di scena un Concerto/Evento attesissimo volto a celebrare il Centenario della nascita del ‘Re del Sax’: Fausto Papetti.



La cittadina della Riviera Ligure di Ponente renderà omaggio con un grande tributo ad uno dei suoi più illustri concittadini, il grande Fausto Papetti, che ha fatto sognare ed innamorare diverse generazioni attraverso la sua musica, un vero recordman della vendita di musica incisa su disco, CD, musicassetta, su scala mondiale! Un fantastico omaggio in musica a celebrare i cent'anni della nascita del Re del Sax M° Fausto Papetti.



Papetti sassofonista ‘crooner’, rilesse in modo semplice ed intimo tutti i più grandi successi del momento, dagli anni ‘60 agli anni ‘90, talvolta rendendo più celebri e vendute le sue versioni rispetto ai brani originali! In questa serata di gala, a rendere omaggio al Re del Sax, sarà una formazione d'eccezione: il suono del Sax Contralto del M° Simone Giacon, valente sassofonista del Ponente Ligure, insegnante di musica, interpreterà con gusto grandi successi del repertorio di Papetti come Samba pa ti, Estate Violenta e molti altri brani. L'Orchestra d'Archi, la ‘Bordighera Symphony Orchestra’ accompagnerà il suadente suono del sax, sotto la direzione del M° Massimo Dal Prà, che in quest'occasione sarà in veste di Direttore ed Arrangiatore. La conduzione della serata è affidata ad Amelia Cimiotti, che interverrà in alcuni momenti per raccontare al pubblico ricordi ed aneddoti del grande sassofonista.



Direzione e Arrangiamenti M° Massimo Dal Prà

La ‘Bordighera Symphony Orchestra’, ensemble di archi + ritmica.

15 elementi tra Violini, Viole, Violoncelli, Contrabbasso, Pianoforte e Batteria

Sax Contralto solista e Arrangiamenti, M° Simone Giacon

Direzione Artistica e Conduzione, Amelia Tosca Cimiotti



Il concerto è ad ingresso Libero