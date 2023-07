Grande partecipazione alla Serata Luttazzi del Festival Jazz: trionfo a Trieste per Freddy Colt e i suoi ‘Swing Kids’

L’orchestra stabile dello swing di Sanremo, più nota come “Swing Kids”, è appena rientrata da una importante trasferta: lunedì scorso è stata protagonista di un concerto dedicato al Maestro Lelio Luttazzi nell’ambito del Festival jazz internazionale “Trieste loves jazz” 17ma edizione.

Piazza Verdi, nel pieno centro cittadino, era letteralmente gremita per il tributo al grande jazzista triestino che, per volontà della direzione artistica, è stato ricordato in musica proprio dalla jazz band sanremese capeggiata da Freddy Colt. Nati nel 2016 con l’intento di riunire i giovani talenti del jazz ponentino, i Swing Kids sono in questi anni cresciuti attraverso numerose esperienze e prestigiose collaborazioni. La presenza a Trieste e la calorosissima accoglienza del pubblico hanno costituito un’ulteriore affermazione per l’orchestra swing.

Sotto la bacchetta del “Sultano dello Swing” hanno suonato in questa circostanza dieci elementi: alla tromba Mario Martini, al sax contralto Marco Di Giuseppe, al sax baritono e clarinetto Mirco Rebaudo, al pianoforte Francesco Cardillo, alla chitarra Lorenzo Herrnhut-Girola, al contrabbasso Paolo Priolo, alla batteria Gigi Marras, oltre alla cantante ospite, da Udine, Barbara Errico e il presentatore-cantante Paolo Tagliaferri da Roma. La grinta dell’orchestra è stata salutata con entusiasmo dal pubblico di quasi 1000 persone presenti al concerto, mentre piena soddisfazione è stata espressa dalla signora Rossana Moretti Luttazzi, vedova del Maestro e presidente della Fondazione che ne porta il nome, e dal direttore artistico Gabriele Centis.

Dopo questo significativo risultato fuori porta, sarà possibile ascoltare l’Orchestra Stabile dello Swing durante la prima serata del Festival Zazzarazzaz di Sanremo, in piazza Borea d’Olmo il prossimo 17 agosto.

Le foto di Rosario Varsaica rendono alcuni intensi momenti della serata.