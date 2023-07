Diano Marina: tanta musica live per l'estate del Bowling, il programma

Prende il via oggi, venerdì 21 luglio, la rassegna di cinque appuntamenti (sempre al venerdì, sino al 18 agosto) con la musica dal vivo, che animerà l’ampia ed accogliente terrazza del Bowling di Diano. Il primo gruppo ad esibirsi, dalle ore 21.30, è quello dei Mercenari, una rock band che spazia tra il rock energico, il punk e un repertorio che ha lo scopo di muovere e far ballare il pubblico: dagli Incubus ai GreenDay, dai Motörhead ai System of a Down, dai Franz Ferdinand ai Royal Blood.



I Mercenari intendono i loro concerti quali vere e proprie missioni in difesa della musica, concetto che viene ripreso durante gli spettacoli stessi. La band è composta da Marco Oreggia (basso e voce), Davide Brezzo (chitarra e voce), Danilo Bergamo (chitarra e voce) e Alessio Spallarossa (batteria). Domani, sabato 22, ancora la musica in primo piano, dalle ore 22. In programma un viaggio nel tempo, con il dj set Mesci che ripercorrerà il periodo compreso tra gli anni ‘80 e l’inizio del nuovo millennio, con le grandi hit e brani indimenticabili.



Lunedì 24, dalle ore 22 a notte inoltrata, terzo appuntamento dell’estate con Latin Night: spazio alla musica latino-americana ed ai balli caraibici, con il dj set Roby Gorgo e l’animazione di Veronica ed Arsenio. Il Bowling di Diano è aperto tutte le sere, dalle ore 20. Per informazioni e prenotazioni, telefonare allo 0183.494131.