A Ventimiglia 'Salviamo una vita', evento di formazione e prevenzione della Croce Verde Intemelia (Foto)

La Croce Verde Intemelia propone “Salviamo una vita”, evento organizzato insieme alla Capitaneria di porto e al comune di Ventimiglia, sabato 29 luglio alle 9.30 presso lo stabilimento balneare Bagni San Giuseppe, alla Marina della città di confine.

Un’occasione per confrontarsi e imparare dai volontari e dagli istruttori della Croce Verde Intemelia che in caso di necessità sono sempre in prima linea. “Sarà un evento di formazione durante il quale verranno spiegate tecniche di primo soccorso ai bagnanti, di soccorso acquatico e a 4 zampe, manovre di rianimazione e di prevenzione all’ustione, al colpo di calore, all’insolazione allo shock termico e alla congestione. Verrà illustrato anche il ruolo dell’assistente bagnanti. Sarà un’occasione per dare sicurezza e preparare le persone in caso di salvataggio” - spiega Patrizia Bottiglieri, ideatrice dell’evento e volontaria della Croce Verde Intemelia - “L’evento vedrà la presenza del Gruppo Formazione della Croce Verde Intemelia, della Capitaneria di Porto di Ventimiglia, del Comune, di Regione Liguria, della Protezione civile, del Gruppo cinofili A.N.C.A.S.S., dell’Autoscuola Mediterranea di Ventimiglia, del Lions Club, dell’associazione Noi4You, dell'Anget e delle forze dell’ordine. Si ringraziano calorosamente i Bagni San Giuseppe per la loro disponibilità e tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione o hanno sostenuto l’iniziativa, in particolar modo la polizia locale che è sempre disponibile per questi eventi”.

L’evento è gratuito ma chi vorrà potrà fare una donazione. “Quanto raccolto verrà destinato all’acquisto di nuovo materiale sanitario” - sottolinea la volontaria.