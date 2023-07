Rubinetti a secco da ore a Montalto, residenti in rivolta: "Nessuno ci ha avvisati"

Da stamattina non esce più acqua dai rubinetti a Montalto. Scrive un residente: "L'assurdo è che nessuno sa nulla: non c'è un avviso, un foglio in bacheca, un comunicato sui social, nulla".

"Se si trattasse di un grave danno improvviso potrebbero spiegare lo a situazione oppure fare un comunicato ai media, in modo che gli abitanti sappiano come comportarsi.Sono passate le 22 e siamo ancora a secco.

Inutile dire i problemi che comporta, anche di igiene visto che non si può usare lo sciacquone e nemmeno lavarsi e le temperature sono alte".