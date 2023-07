Sanremo: troppi cantieri in città, i tassisti minacciano lo sciopero ad agosto

Nel giro di poche ore per le strade di Sanremo sono spuntati nuovi cantieri con ovvie conseguenze sul traffico già congestionato dalle presenze dell’alta stagione. In estate la Città dei Fiori raddoppia i suoi abitanti e la circolazione diventa a dir poco problematica. Circostanza che rende ancor più complesso il lavoro quotidiano dei tassisti matuziani che ora chiedono risposte al Comune e minacciano lo sciopero ad agosto.

“Quattro anni fa il sindaco e altri organi comunali ci hanno convocati per prospettarci l'idea che da settembre sarebbe entrata in vigore la nuova viabilità di via Roma con una corsia preferenziale per i taxi, dov'è? - si legge nella nota diffusa dal Consorzio Radiotaxi di Sanremo - è l'unica città al mondo in cui le corsie preferenziali per i taxi e i mezzi pubblici sono praticamente inesistenti. Se poi aggiungiamo i lavori di rifacimento stradale che spuntano come funghi con quattro o cinque nuovi cantieri solo oggi, periodo in cui i mezzi in circolazione aumentano a livello esponenziale, senza neanche una comunicazione, noi siamo al collasso. Ci scusiamo con la clientela se non riusciamo a svolgere i servizi in modo professionale, basti pensare che ci sono voluti 40 minuti per portare una signora dall'ospedale in via Gioberti. Pura follia”.

“Un'altra cosa assurda è la raccolta della spazzatura dopo le 10 del mattino in via Roma, come se non ci fosse abbastanza traffico - aggiungono - la categoria è in ginocchio. Chiediamo di essere informati informati in tempo quando vengono fatti lavori di una certa entità che provocano modifiche o interruzione alla circolazione e se non verremo convocati a breve la categoria indirà uno sciopero del settore a partire da venerdì 4 agosto”.